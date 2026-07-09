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M. Sinkevičius sako neturintis ambicijų dalyvauti prezidento rinkimuose

2026 m. liepos 9 d. 14:56
Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako šiuo metu neturįs ambicijų dalyvauti 2029 metais vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Jis teigia esantis susikoncentravęs į dabartį.
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„Mano dabartinis tikslas yra skaidriai, nuosekliai, dalykiškai tęsti darbą, pasiekti kadencijos pabaigą ir manau, kad tas mano indėlis bus daugiau nei pakankamas. Kažkokių papildomų ambicijų aš tikrai nesivaikau“, – naujienų portalo „15min“ laidoje teigė paskirtasis ministras pirmininkas.
„Visiškai ne. Nei svajoju, nei sapnuoju“, – sakė jis, paklaustas, ar nesvajoja bandyti laimės prezidento rinkimuose.
M. Sinkevičius teigimu, darbas premjero poste bus įdomus, tačiau nelengvas.
„Linkėčiau sau, kad pasisektų (…). To man tikrai užteks. Apie kažkokias kitas politines ambicijas tikrai negalvoju, gal ateis laikas – pagalvosiu“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.
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Nauja Vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Kitą savaitę parlamentas balsuos dėl Vyriausybės programos, taip pat numatoma XXI ministrų kabineto priesaika.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Mindaugas Sinkevičiusprezidento rinkimaiPremjeras

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