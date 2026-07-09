Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas.
Jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skirta galutinė 10 tūkst. eurų bauda.
Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad Marijampolės meras savo veiksmais padarė didelę turtinę ir neturtinę žalą, buvo sumenkintas pasitikėjimas savivaldos institucijomis.
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Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus.
Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą.
Išklausyti nuosprendžio P. Isoda nebuvo atvykęs.
Kaip Eltai anksčiau teigė VRK, kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau kaip metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
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Rinkimų kodeksas numato, kad savivaldybės tarybos nario, mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis.
Prokuratūra buvo nurodžiusi, kad politikas, Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Meras žalą savivaldybei atlygino anksčiau.
Kaip skelbė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir tyrimą kontroliavusi prokuratūra, P. Isoda į išlaidų ataskaitas įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuroras Darius Valkavičius sakė, kad P. Isoda naudojo kitų mokėjimo korteles, atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, anot prokuroro, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
Prašydamas nuteisti merą „čekiukų“ byloje, valstybės kaltintojas taip pat pateikė argumentą, jog P. Isoda dar naudojosi ir administracijos resursais – eidamas pareigas, galėjo naudotis administracijos teikiamomis interneto ryšio, transporto, pašto, kanceliarijos.
„Išlaidos jam jau buvo apmokamos, tačiau, nežiūrint į tai, jis vis tiek dar teikė duomenis apie išlaidas kaip tarybos narys. 252 kartus P. Isoda naudojosi tarnybiniu automobiliu, kartu gaudavo dar kompensacijas kaip tarybos narys“, – sakė prokuroras.
„Neteisėtas elgesys buvo sistemingas, neatitiko pavyzdingumo, skaidrumo“, – paskelbė teisėja Vitalija Norkūnaitė.
Teisme Marijampolės savivaldybės vadovas pareiškė, kad negalima remtis savivaldybės pateikta informacija, nes ji netiksli.
P. Isodos byloje taip pat yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekiai – iš viso 52 kartus panaudotos kitų asmenų mokėjimo kortelės.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Povilas IsodaSkaidrinamTeismas
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