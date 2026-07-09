Žurnalistė Birutė Davidonytė atkreipė dėmesį, kad anksčiau pasakyti demokratų laikinojo pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus žodžiai apie auditus, kurie šioje ministerijoje vyks po „aušriečių“ valdymo, „yra melas“, į tai netrukus sureagavo ir pats V. Sinkevičius.
„Redakcijos pokalbyje demokratų lyderis V. Sinkevičius neseniai pasakojo, kad perėmę „Nemuno aušros“ valdytą Žemės ūkio ministeriją, demokratai neva darys ten auditus dėl korupcijos rizikų, aiškinsis, kas tuo metu ten vyko, neva partija negali sau leisti paveldėti naujų skandalų.
Dabar visa tai panašu į melą. Su kuo jūs darysite tuos auditus? Kartu su abiem buvusiais Nemuno aušros ministrais vienoje valtyje? Gal dar ir neseniai įdarbintą Puchovičiaus brolį ten paliksite?
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Ir kam tada reikėjo išvis keisti koaliciją, jei „Nemuno aušros“ žmonės iš ministerijų realiai pašalinti nebus ir jiems bus leista laisvai ten veikti ir savo reikalus tvarkytis toliau?“ – rašė žurnalistė B. Davidonytė.
Po jos įrašo į šį pasipiktinimą sureagavo pats demokratų lyderis V. Sinkevičius.
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„Jeigu čia klausimas, ką aš galvoju apie mūsų deleguoto Žemės ūkio ministro pasirinkimą į patarėjus pasikviesti Igną Hofmaną, tai pilnai suprantu, kad per tokį trumpą laiką jau pakeitus 2 premjerus, prieš visų akis atsiskleidus sunkiai protu suvokiamam korupcijos skandalui Augalininkystės tarnyboje ir dar nespėjus pamiršti „Nemuno aušros“ spektaklių valdžioje, šiuo metu tvyro tokia atmosfera, kad atrodo, jog kur dursi – ten pataikysi ir į problemas, ir į kaltininkus“, – teigė V. Sinkevičius.
Tačiau, tęsė politikas, kuo didesnis chaosas tvyro valstybėje, tuo svarbesnės tampa detalės.
„Visų pirma pradėkime nuo to, kad ministrų patarėjai auditų valstybėje apskritai nedaro. O korupcijos rizikų vertinimas ir įstaigų auditas bus vienas pirmųjų darbų. Visų antra, kodėl galiausiai Igno Hofmano performavus Vyriausybę ir neliko – nes dar būdamas ministru jis atvirai ne kartą kalbėjo tiek dėl Remigijaus Žemaitaičio bandymų daryti spaudimą ministerijai, reikalavimus atleidinėti žmones iš darbų, įdarbinti Žemaitaičio žmones ir taip toliau.
Net ir kalbant apie augalininkystės ūkio skandalą, absurdiška mesti šešėlį ant buvusio ministro, prie kurio prasidėjo tarnybos tikrinimai, kai viešai del korupcijos pats prisipažino buvęs ministras Kazys Starkevičius. Visų trečia, Žemės Ūkio ministerijos specifika yra tokia, kad pagrindinė darbo veikla yra tiesiogiai labiausiai susijusi su viena žmonių grupe – ūkininkais.
Tai tiek mūsų deleguotas ministras, tiek ir jo kvietimas patarėjams yra tiesiogiai susijęs būtent su kompetencijomis ir patirtimi, kuri leistų geriausiai derinti ūkininkų ir valstybės interesus.
Todėl aš nesugebu įžvelgti jokių konkrečių priežasčių, kodėl tokius pasirinkimus būtų verta kritikuoti. Tačiau pilnai suprantu tą bendrą nepasitenkinimo atmosferą“, – tvirtino V. Sinkevičius.
I. Hofmanas „aušriečių“ deleguotu žemės ūkio ministru dirbo XIX-ojoje, Gintauto Palucko Vyriausybėje, o A. Palionis šios partijos į ministrus buvo deleguotas XX-ajame premjerės Ingos Ruginienės ministrų kabinete, taip pat dirbo Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje 2019–2020 m.
Pasak K. Mažeikos, žemdirbių bendruomenei bus siekiama siųsti žinią dėl stabilumo, ministerijos atvirumo sprendžiant sektoriaus problemas.
Tarp tokių iššūkių būsimas ministras išskyrė nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimą žemdirbiams – anot K. Mažeikos, dabartinė tvarka vis dar nėra pakankamai sklandi, ūkininkai susiduria su biurokratija.
„Kalbame ne apie smulkius ūkius, o apie rimtus, veikiančius ūkius, manau, turėsim kalbą ir su premjeru, ir su finansų ministru“, – tikino jis.
K. Mažeika taip pat patvirtino, kad jo komandoje turėtų likti dabar ES finansavimo kryptį kuruojantis viceministras R. Taraškevičius, kurio patirtis, būsimo žemės ūkio ministro teigimu, yra svarbi derybose dėl europinio biudžeto, kitais metais Lietuvai ruošiantis pirmininkauti ES Tarybai.
Kęstutis MažeikaVirginijus SinkevičiusŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)
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