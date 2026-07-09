Apie tai ketvirtadienį paskelbė Generalinė prokuratūra ir ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. Sireika, 2019–2023 m. eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu, A. Sireika Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galimai padarė 3 072 eurų žalą.
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„Nepagrįstai gautos lėšos civiline tvarka pilna apimtimi yra grąžintos“, – pranešė STT ir prokuratūra.
Įvertinus šio ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, konstatuota, kad numatytos nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, todėl ikiteisminis tyrimas A. Sireikos atžvilgiu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų turi būti nutrauktas.
ELTA primena, kad šiemet sausį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) baudžiamojoje „čekiukų“ byloje pareiškė įtarimus dabartiniam Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui, žinomam krepšinio treneriui ir Šiaulių miesto garbės piliečiui A. Sireikai.
Tyrimas buvo atliekamas dėl galimo A. Sireikos piktnaudžiavimo panaudojant savivaldybės lėšas.
Jam buvo pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
2003 m. rugsėjį A. Sireikos treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė po 64 metų pertraukos pakartojo pergalę – Europos krepšinio čempionate Švedijoje iškovojo aukso medalius. Aukso medalius pelnė ir du trenerio auklėtiniai šiauliečiai Mindaugas Žukauskas bei Donatas Slanina, kuriuos jis treniravo nuo jų vaikystės.
1996 m. A. Sireikai buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas.
Nuo 2001 m. šiaulietis dirbo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiuoju treneriu, o 2002 m. buvo pakviestas treniruoti Kauno krepšinio klubo „Žalgiris“ komandą.
2003 m. treneris buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi.
Šiaulių miesto savivaldybėSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Antanas Sireika
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