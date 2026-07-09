Teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo bylą dėl neapykantos kurstymo

Teismas sprendimą šioje byloje skelbs rugpjūčio 28 d.
Pirmos instancijos teismas kovą A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą pripažino kaltais dėl neapykantos kurstymo. Nuteistieji apeliacine tvarka apskundė šį nuosprendį, jie siekia išteisinimo.
Vilniaus apygardos teismo posėdyje A. Kandrotas-Celofanas ketvirtadienį dalyvavo nuotoliniu būdu. Anksčiau vyras buvo paskelbęs, kad yra išvykęs į Baltarusiją. Kiti proceso dalyviai atvyko į teismą gyvai.
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Apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje įrodymų tyrimas nebuvo atliktas.
A. Lobovo advokatė Aušra Saulėnienė teigė, kad jos ginamasis buvo nuteistas nepagrįstai.
„Mūsų nuomone, neužtenka įžeisti asmenį. Turi būti kurstymas, kad nuteisti asmenį pagal Baudžiamojo kodekso 171 straipsnio 2 dalį. A. Lobovo pasisakymuose jokio kurstymo nėra“, – dėstė advokatė.
Pats A. Lobovas aiškino, kad savo replikomis apie tai, jog T. V. Raskevičiaus „burna užimta“, nesiekė jo įžeisti.
„Aš tik pasakiau, kad burna užimta. Ir kiekvienas tai traktavo pagal savo ištvirkimo laipsnį. (...) Situacija gavosi spontaniška. Nesu nusistatęs prieš homoseksualus“, – teigė A. Lobovas.
A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius pabrėžė, jog jo ginamasis sulaukė apkaltinamojo nuosprendžio be pagrindo.
„Nesant duomenų apie kažkokį įžeidimą, nemanau, kad toks kaltinimas turėjo būti“, – sakė teisininkas.
A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu priminė, jog pats T. V. Raskevičius, rašydamas apie save socialiniame tinkle, vartojo žodį „pydaras“. Taigi, anot vyro, jis pats, pasitelkęs tokį žodį, neturėjo būti nuteistas.
„Jis (T. V. Raskevičius – ELTA) pats socialiniame tinkle yra parašęs: „esu pydaras ir tuo patenkintas“. Bet, kai taip jį pavadina kažkas kitas, tada žmogus įsižeidžia. (...) Kai reikia, aš galiu įsižeisti, kai nereikia – neįsižeidžiu“, – dėstė A. Kandrotas-Celofanas.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Edvinas Navickas akcentavo, kad pirmosios instancijos teismas, nuteisęs A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą, priėmė argumentuotą sprendimą. Be to, kaip priminė prokuroras, minėti asmenys nuteisti dėl galimai teisme padaryto nusikaltimo.
„Teismas yra institucija, vykdanti teisingumą, tad ten galioja aukštesni elgesio standartai“, – dėstė E. Navickas.
Jis prašė teismo A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo apeliacinius skundus atmesti.
Teismas skyrė laisvės atėmimo bausmę, piniginę baudą
Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas šiuos asmenis pripažino kaltais dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas dėl pastarojo nusikaltimo nuteisti dėl to, kad, kaip nustatė teismas, jie užgauliai apie T. V. Raskevičių kalbėjo viešoje vietoje – teisme.
A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, A. Lobovui – 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant pusantrų metų laikotarpiui. Bausmės atidėjimo laikotarpiu jis privalės nuo 22 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
A. Lobovui taip pat skirta 3 766 eurų bauda, jis kartu įpareigotas atsiprašyti T. V. Raskevičiaus už savo pareiškimus apie pastarąjį.
Teismas šioje byloje taip pat nusprendė priteisti T. V. Raskevičiui iš A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo 1 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Anksčiau teisti A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas pripažinti recidyvistais.
Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ 2024 m. rugsėjį pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš parlamentaro.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „Pasimatysim dar, Vytautai, būsi eilinis p*der… gėjus“.
T. V. Raskevičius neslepia esantis homoseksualus.
A. Lobovas ir A. Kandrotas-Celofanas savo kaltės byloje nepripažįsta.
Anksčiau teisti ne kartą
Vilniaus miesto apylinkės teismas praėjusių metų rugsėjį A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą pripažino kaltais 2021 m. riaušių prie Seimo byloje.
A. Kandrotui-Celofanui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, A. Lobovui – dveji metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis apeliacine tvarka peržiūrėtas Vilniaus apygardos teisme. Sprendimas byloje bus skelbiamas rugsėjį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas balandį pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
A. Kandrotas-Celofanas anksčiau paskelbė išvykęs į Baltarusiją. Jis portalui „Delfi“ teigė atvykęs į Minską verslo reikalais.
Teismai patvirtino, kad A. Kandrotas-Celofanas išvykti į užsienį negalėjo, kadangi dviejose bylose jam yra paskirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti.
Tomas Vytautas RaskevičiusAntanas Kandrotas-CelofanasAndrejus Lobovas
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