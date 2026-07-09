Teismas į Baltarusiją galimai išvykusiam A. Kandrotui-Celofanui suėmimo neskyrė

A. Kandrotui-Celofanui skirti suėmimą prašyta byloje, kurioje vyras kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, tai yra dėl to, kad viešoje vietoje trenkė visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
Prokurorė I. Zubavičiūtė teismui prašymą skirti suėmimą A. Kandrotui-Celofanui pateikė, pastebėjusi, kad teisiamasis prie posėdžio praėjusią savaitę pasijungė nuotoliniu būdu. Prokurorė tuomet teigė, jog A. Kandrotas-Celofanas, galimai išvykdamas į užsienį, pažeidė jam taikomą kardomąją priemonę – pasižadėjimą neišvykti. I. Zubavičiūtė tada atkreipė dėmesį ir į tai, jog kitoje byloje jau yra paskelbtas įsiteisėjęs teismo sprendimas A. Kandrotui-Celofanui, kuriuo vyrui skirta reali laisvės atėmimo bausmė.
Bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo nagrinėjanti Vilniaus miesto apylinkės teisėja Ilona Mateikienė ketvirtadienį paskelbė minėto prokurorė prašymo netenkinusi. Anot teisėjos, teismas pripažįsta, kad A. Kandrotas-Celofanas, be leidimo išvykdamas į užsienio valstybę, šiurkščiai pažeidė jam taikomą kardomąją priemonę. Visgi, anot teismo, net ir būdamas užsienyje, vyras dalyvauja teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu.
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„Teisminiam procesui jis netrukdo ir jo nevengia. (...) Įrodymų tyrimas byloje vyksta netrukdomai, teismas nenustatė, kad būtų sąlygos asmeniui keisti kardomąją priemonę į suėmimą. (...) Skirti griežčiausią kardomąją priemonę būtų neracionalu“, – nurodė teisėja I. Mateikienė.
A. Kandrotas-Celofanas nuotoliniu būdu pirmadienį dalyvavo ir teismo posėdyje kitoje baudžiamojoje byloje, kurioje jis su Andrejumi Lobovu yra nuteisti dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos.
Šioje byloje vyras siekia išteisinimo.
Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas.
Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, tad įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį 2021 m. riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka peržiūri Vilniaus apygardos teismas.