Vilniaus rajono kaita: solidžios investicijos pasiekė švietimą, mediciną ir daugybę kitų sričių

Šiuo metu daugiausia dėmesio jame yra sutelkta į tris pamatines sritis, lemiančias kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę, – švietimo įstaigas, sveikatos ir socialines paslaugas bei gatvių infrastruktūrą.
Pasiekti darbą sostinėje iš namų, esančių Vilniaus rajono gyvenvietėse, šiuo metu daug paprasčiau, nes per pastaruosius porą metų daugybės kelių būklė rajone labai pagerėjo.
Vilniaus rajono savivaldybės pastaruoju metu įgyvendinami projektai – gatvių infrastruktūros modernizavimas – įgijo didžiulį pagreitį. Juo labiau kad susisiekimo kokybė, kaip ir sveikatos priežiūros paslaugos, vaikų ugdymas – darželiai bei mokyklos, gyventojams visur ir visada yra patys svarbiausi.
Ar M. Sinkevičius pasinaudojo I. Ruginiene?
„Dažnai darbo reikalais tenka sukti ratus po Lietuvą. Kertant Nemenčinę, iš Vilniaus gatvės sukant į Bažnyčios gatvę, mašinos ratai centre nebesitranko į duobes. Tačiau tolėliau, važiuojant pro kapines Paberžės kryptimi, asfalto danga tebėra labai prasta.
Susiję straipsniai
Kita vertus, kaskart pasidžiaugiu, kad Nemenčinė ėmė keistis. Atnaujinti pastatai netoli Kultūros centro tapo patrauklūs, ir šis regimas pokytis įvyko, atrodytų, vos per metus“, – pasakojo vienos įmonės vadybininkas Rimantas.
Gatvių ir kelių infrastruktūra
Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius kalba atvirai. Pasak jo, viena opiausių Vilniaus rajono problemų buvo ir vis dar išlieka prasta kelių ir gatvių infrastruktūra. Be to, absoliučią jų daugumą sudaro žvyrkeliai.
„Atsižvelgdami į tai tęsiame ambicingą Vilniaus rajono vietinių kelių tinklo modernizavimo programą. Esame suplanavę masinį asfaltavimą, apšvietimo modernizavimą ir pėsčiųjų bei dviračių takų plėtrą.
2024-aisiais pavyko pasiekti rekordinį per metus išasfaltuotų kelių ir gatvių rodiklį. Apskritai tokio asfaltavimo tempo Vilniaus rajone anksčiau nebuvo.
Toks jis išliko iki šiol. Buvome numatę, kad per kadenciją išasfaltuosime 100 km žvyrkelių, ir šį tikslą pasieksime. O per kitą kadenciją numatyta išasfaltuoti 120 km žvyrkelių“, – sakė R.Duchnevičius.
Statistikos duomenimis, iš viso rajone per pastaruosius trejus metus buvo išasfaltuota ir atnaujinta 90 km rajono kelių.
Praėjusiais metais rajone buvo išasfaltuota 26,3 km žvyrkelių ir atnaujinta apie 5 km asfaltbetonio dangos. Kartu buvo atnaujinta apie 7,3 km šaligatvių – 14 proc. daugiau nei 2024-aisiais.
Pasak mero, darbai šuo metu intensyviai vyksta Avižienių seniūnijoje – rekonstruota Nesvyžiaus gatvė, atnaujinamos dar kelios kitos gatvės. Kelininkai dirba Marijampolio, Nemėžio, Šatrininkų, Zujūnų, Paberžės, Riešės, Pagirių ir kitose seniūnijose.
„Praėjusiais metais sutvarkyta dalis centrinės gatvės, einančios per Nemenčinės miestą. Ši gatvė jau buvo tapusi kone rajono gėda ir pajuokos objektu. Pagaliau netrukus bus pradėta tvarkyti ir centrinė gatvė Maišiagaloje. Būtina gatves sutvarkyti ir Rudaminoje bei Skaidiškėse.
Nuolat bendraudami su valstybės įmone „Via Lietuva“ suradome bendrą kalbą, ir jos požiūris į Vilniaus rajoną pasikeitė“, – teigė R.Duchnevičius.
Svarbu ir tai, jog Vilniaus rajone prieš porą metų buvo imtasi naujovės, – kad žvyrkeliai nedulkėtų, pasitelkus specialią techniką pradėta juos laistyti specialiomis priemonėmis, kurios mažina dulkių kiekį ore. Tai ne tik pagerino vietos gyventojų gyvenimo kokybę, bet ir užtikrino saugesnį eismą.
Daugėja ugdymo įstaigų
Viena naujausių žinių – jau kitąmet iškils naujas Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos korpusas, kuriame įsikurs ikimokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinių klasių moksleiviai.
Tai numato Vilniaus rajono savivaldybės pasirašyta sutartis su statybų bendrove KRS.
Šis projektas leis reikšmingai išplėsti ugdymo infrastruktūrą sparčiai augančioje Nemėžio seniūnijoje ir užtikrins geresnes mokymosi sąlygas didesniam mokinių skaičiui. Naujajame 3000 kv. metrų ploto korpuse numatyta įkurdinti tris ikimokyklinio, tris priešmokyklinio ir dvylika pradinio ugdymo klasių.
Anot R.Duchnevičiaus, naujasis gimnazijos priestatas yra svarbus atsakas į augančius vietos bendruomenės poreikius, nes vaikų darželiai ir mokyklos – vienas didžiausių kiekvienos šeimos rūpesčių.
Juo labiau kad greta Vilniaus gyvenantiems žmonėms ypač svarbu, kad vaikus išvažiuojant į darbą būtų galima patikėti kuo arčiau namų esančioms šios paskirties įstaigoms.
Vilniaus rajono savivaldybė, spręsdama ikimokyklinio ugdymo vietų trūkumo iššūkį, pernai pirmą kartą pradėjo vykdyti modulinių darželių įrengimo ir nuomos programą.
Šis modernus sprendimas suteikė galimybę operatyviai darželiuose padidinti vietų skaičių. Šalia Zujūnų gimnazijos, kaip ir prie Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriaus, buvo pastatyti modernūs moduliai.
Juose įsikūrė šešios naujos grupės: sukurtos 108 vietos vaikams – po tris grupes lietuvių ir lenkų ugdomosiomis kalbomis.
Dar vienas modulis pastatytas šalia Nemėžio vaikų lopšelio-darželio. Jis skirtas naujai įsteigtai ikimokyklinio ugdymo grupei.
Šiek tiek anksčiau, 2024-ųjų rugsėjo 1 d., Vilniaus rajonas pasipildė dar viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga – pradėjo veikti Didžiosios Riešės vaikų lopšelis-darželis, kuriame įsteigtos 7 ikimokyklinio ugdymo grupės 2–5 metų vaikams ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba.
Išskirtinis dėmesys medicinai
Geri medicinos specialistai, laiku suteikiamos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos ir jaukios gydymo įstaigos – visa tai pacientai netrunka įvertinti palankiai.
Ir Vilniaus rajono gyventojai, ir kitur gyvenantys žmonės, kurie yra pasirinkę šeimos gydytojus Nemenčinės arba Vilniaus rajono poliklinikose, gauna daug daugiau paslaugų, dėl kurių anksčiau tekdavo kreiptis į kitas gydymo įstaigas.
Nemenčinės poliklinikoje pernai buvo atidarytas naujas fizinės reabilitacijos ir medicinos centras ir per metus reabilitacijos paslaugų skaičius joje išaugo net 183 proc.
Gauti jas tapo paprasčiau ir dėl to, kad buvo pailgintas procedūrinio, elektrokardiografijos ir fizioterapijos kabinetų darbo laikas. Tai ypač svarbu pacientams, kurie dėl darbų negali dieną atvykti į reabilitacijos procedūras.
Šiai poliklinikai, suremontavus šeimos gydytojų ir procedūrinius kabinetus, buvo supirkta nauja būtina įranga, pavyzdžiui, optinis koherentinis tomografas, echoskopas. Šeimos gydytojų komandos taip pat aprūpintos būtina įranga.
Šiuo metu jau baigtas dienos stacionaro patalpų remontas Nemenčinėje, artimiausiu metu čia bus pradėtos teikti ankstyvosios vaikų reabilitacijos paslaugos.
Žmonėms svarbu ir tai, kad poliklinikai pavaldus Bezdonių gydytojo kabinetas dabar dirba ilgiau – 3 dienas per savaitę.
Vilniaus rajono poliklinika irgi pelnė didelį pacientų pasitikėjimą – per metus prisirašiusiųjų skaičius joje padidėjo net 1081 gyventoju. Tam įtakos turėjo daugybė 2025-aisiais įvykusių pokyčių.
Šioje poliklinikoje buvo modernizuotos trys svarbios erdvės – Konsultacinis diagnostikos centras, Šeimos medicinos skyrius ir sterilizacinės patalpos.
Šiuo metu poliklinikoje dar remontuojamos patalpos, kuriose įsikurs Dienos chirurgijos skyrius. Tai sudarys galimybę pacientams gauti jame tam tikras chirurgines paslaugas – jiems nereikės dėl to vykti į ligonines.
Rajono poliklinikoje įdiegta eilių valdymo sistema „žalieji koridoriai“, kuri skubiais atvejais padeda pacientams greičiau gauti antrinio lygio specialistų konsultacijas. Kad tyrimai būtų atlikti kuo skubiau, laboratorijos paslaugos pradėtos teikti ir šeštadieniais.
Ir dar: šioje poliklinikoje veikia druskų kambarys – haloterapija yra natūralus, veiksmingas būdas kvėpavimo takų ligoms gydyti, odos būklei pagerinti, stresui sumažinti. Haloterapijos seansai pritaikyti tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, o kaina tikrai prieinama.
Investuoja į specialistus
Efektyvi veikla per metus išaugino Nemenčinės poliklinikos pajamas maždaug penktadaliu, Vilniaus rajono poliklinikos – maždaug trečdaliu.
Tai suteikė galimybę investuoti į svarbiausią grandį – jose dirbančius žmones: Vilniaus rajono poliklinikoje gydytojų ir slaugos personalo atlyginimai pakilo 9–26 proc., Nemenčinės poliklinikoje – 11–16 proc.
Nors specialistų poreikis vis dar išlieka didelis, savivaldybei priklausančioms gydymo įstaigoms pavyko prisikviesti naujų darbuotojų.
Vilniaus rajono poliklinikoje 2025 m. pabaigoje pradėjo dirbti 36 įvairių specialybių gydytojai.
Medikų komandą papildė 27 slaugos darbuotojai ir 37 įvairias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai, pavyzdžiui, kineziterapeutai, psichologai, burnos higienistai ir kiti.
Nemenčinės poliklinikos kolektyvą papildė 6 nauji gydytojai, paslaugas pradėjo teikti ir burnos higienistė.
Galvodama apie ateitį savivaldybė pasirašė sutartis su mokslo institucijomis jaunųjų specialistų – šeimos gydytojų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų – stipendijoms ir studijoms finansuoti.
Dar viena svarbi detalė: Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pirmaisiais veiklos metais aktyviai teikė sveikatinimo paslaugas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse visoje savivaldybėje.
Paslaugos – arčiau namų
Pagirių ambulatorija oficialiai pradėjo veiklą naujose erdvesnėse patalpose. Tai sudarė sąlygas pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Naujoje ambulatorijoje teikiamos šeimos medicinos ir odontologijos paslaugos, atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai, vaikų ir suaugusiųjų vakcinacija.
Joje atliekami pagrindiniai laboratoriniai tyrimai, kurių rezultatai integruoti į poliklinikos informacinę sistemą. Tad pacientams nuvykus į ją dėl specialistų konsultacijų nebereikia jų kartoti.
Taip užtikrinamas nuoseklus pacientų sveikatos būklės stebėjimas.
Atnaujinta ir išplėsta ir Mickūnuose esanti ambulatorija. Joje įrengti modernūs kabinetai šeimos gydytojų komandoms.
Buvo suremontuoti kineziterapeuto, akušerio-ginekologo, odontologo kabinetai, procedūrinė, poilsio patalpos, įrengta erdvesnė laukiamoji patalpa.
Šioje ambulatorijoje buvo užtikrintas patogus paslaugų prieinamumas žmonėms su negalia, todėl paslaugos tapo dar patogesnės visiems pacientams, nepriklausomai nuo jų fizinių galimybių.
2024 m. po rekonstrukcijos duris atvėrė modernizuota Juodšilių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė. Joje teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos ir vegetacinės būklės pacientų slaugos paslaugos.
Taip užtikrinamas ilgalaikis onkologinių ligonių gydymas ir negalinčių savęs aptarnauti pacientų priežiūra.
Svarbi naujovė – naujai įkurtas poskyris, skirtas demencija sergančių pacientų slaugai.
Ligoninėje įrengtos modernios vienvietės, dvivietės ir trivietės palatos, kuriose iš viso yra 36 lovos. Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos gydytojai, slaugytojai, jų padėjėjai ir reabilitacijos specialistai, kasmet užtikrinantys kokybišką priežiūrą maždaug 200 pacientų.
Teiks ir mobiliąsias paslaugas
Suplanuoti ir būsimi pokyčiai, susiję su sveikatos priežiūros paslaugomis.
Numatytas naujo Nemenčinės poliklinikos pastato projektavimas. Tai reikšminga naujovė, kuri leis ateityje užtikrinti modernesnes, patogesnes ir įvairesnes sveikatos priežiūros paslaugas, trumpesnį pacientų laukimo laiką ir geresnį paslaugų prieinamumą augančiose Vilniaus rajono teritorijose.
Bus sprendžiama ir opi automobilių parkavimo problema – Vilniaus rajono poliklinikoje (Laisvės pr. 79, Vilnius) planuojamos daugiaaukštės automobilių aikštelės statybos.
Buivydžių šeimos gydytojo kabineto veiklą numatyta atnaujinti teikiant mobiliosios ambulatorijos paslaugas. Taip pat bus pailgintas Sužionių kabineto darbo laikas.
Tęsiant mobiliųjų ambulatorijų projektą, finansuojamą „Interreg“ programos lėšomis, bus įsigytos specialiosios transporto priemonės – mobilioji ambulatorija ir mobilusis odontologijos kabinetas.
Tai suteiks galimybę šeimos gydytojo komandai nuvykti į atokesnes gyvenvietes pas vyresnio amžiaus ar riboto judumo pacientus, kuriems vizitas į polikliniką tampa dideliu iššūkiu.
Dėmesys – socialinei sričiai
Vilniaus rajono savivaldybė, plėsdama socialinio būsto, grupinio gyvenimo namų, dienos užimtumo centrų ir globos įstaigų tinklą, atsižvelgia į nuolat didėjantį socialinių paslaugų poreikį – siekia užtikrinti jų prieinamumą visoje savivaldybės teritorijoje.
Prieš porą metų Pikeliškėse buvo atidaryti pirmieji savivaldybės įsteigti grupinio gyvenimo namai, skirti asmenims, turintiems intelekto ar psichikos negalią. Juose teikiamos paslaugos, padedančios lavinti savarankiškumą ir socialinius įgūdžius – nuo maisto gaminimo iki kūrybinės veiklos.
Pernai Didžiojoje Riešėje atidaryti nauji grupinio gyvenimo namai, skirti darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos negalią. Tai sudarė sąlygas jiems gyventi saugioje, savarankiškumą skatinančioje aplinkoje.
Pastate įrengtos gyvenamosios patalpos dešimčiai asmenų: 8 vienviečiai ir 1 dvivietis kambarys. Pastatas aprūpintas šiuolaikiška šildymo sistema, baldais ir būtina buitine technika, užtikrinančia patogias kasdienio gyvenimo sąlygas.
Putiniškių kaime, Sudervės seniūnijoje, baigti laikino atokvėpio namų statybos darbai. Naujajame pastate Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras galės teikti laikino atokvėpio paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, kuriems reikia nuolatinės priežiūros ir slaugos.
Ši paslauga sudarys galimybę šeimoms laikinai pailsėti nuo kasdienės priežiūros, užtikrinant vaikams saugią ir jų poreikiams pritaikytą aplinką. Paslaugas planuojama teikti jau šiais metais.
Šios vasaros pradžioje oficialiai atidarytas naujausias objektas – Didžiojoje Riešėje duris tvėrė naujas Paberžės socialinės globos namų Dienos užimtumo centras ir socialinės dirbtuvės, skirtos žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią.
Naujajame centre sudarytos sąlygos 32 asmenims ugdyti darbinius, socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius ir aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime.
2025 metais taip pat buvo tęsiami darbai, reikalingi tam, kad Kalvelių kaime atsirastų dieninis socialinės globos centras vaikams su negalia. Šiuo metu rengiama techninė užduotis, sudarysianti pagrindą tolesnei projekto plėtrai. Tad jau šiemet planuojama imtis ir projektavimo darbų.
Numatoma, kad apie 260 kv. m ploto centre bus įrengtos jaukios, vaikų poreikiams pritaikytos erdvės, skirtos užimtumo veikloms ir laikino atokvėpio paslaugoms teikti.
2026 metais numatoma pradėti naujo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Kaline pastato statybą. Taip numatoma padidinti paslaugų apimtį nuo 199 iki maždaug 770 naudotojų per metus.
Dvarai – kultūros židiniai
2023 m. Glitiškėse oficialiai atidarytas svarbus Vilniaus rajono kultūros paveldo objektas – Glitiškių dvaras. Jis dar žinomas paskutinių jo savininkų Jelenskių dvaro vardu.
Atnaujintame dvare ne tik gyvuoja kultūros centras ir biblioteka, bet ir atsivėrė daugiau galimybių vietos bendruomenės užimtumui: susirinkimams, renginiams, sporto užsiėmimams, amatų dirbtuvėms, būreliams, kitai kultūrinei veiklai.
Dvare laukiami tiek vietos, tiek sostinės ir kitų Lietuvos regionų gyventojai bei svečiai iš įvairių pasaulio kampelių.
Mozūriškių dvaras – tai Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijoje esantis XIX–XX a. kultūros ir istorijos paveldo objektas. 2024 m. jis buvo sutvarkytas, taip užtikrinant Vilniaus krašto tradicijų, papročių, tradicinių amatų ir kulinarinio paveldo tęstinumą. Projekto vykdymo metu buvo sutvarkyta Mozūriškių dvaro želdyno teritorija, atkurtas kraštovaizdžio arealas – jis ne tik pagerins dvaro estetinį vaizdą, bet ir sukurs patogią erdvę bendruomenės poilsiui.
Pagirių seniūnijoje esantis Baltosios Vokės dvaras ilgą laiką buvo apleistas. Mero R.Duchnevičiaus prašymu pernai jis buvo perduotas Vilniaus rajono savivaldybei, tad žingsnis po žingsnio tęsiamas jo atgimimo procesas.
Pernai rudenį dvaro teritorijoje vyko šimtus lankytojų sutraukusi 30-oji Vilniaus rajono derliaus šventė. Ateityje planuojama investuoti į dvaro sutvarkymą ir pritaikymą visuomenės poreikiams – kultūrinei veiklai, bendruomenės susitikimams ir laisvalaikiui.
Baigiami ir modernaus Pagirių kultūros centro statybos darbai – šią vasarą numatyta jį atidaryti. Šis 1500 kv. m ploto daugiafunkcis pastatas taps šiuolaikiška erdve, skirta ne tik parodoms, koncertams ar edukacijoms, bet ir neformaliajam ugdymui bei sportui.
Rajone – modernios infrastruktūros ir gamtos dermė
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sakė: „Vilniaus rajonas auga ir tai sukelia nemenkų iššūkių. Prie sostinės esančios gyvenvietės didėja, gyventojų mūsų rajone gausėja, todėl yra ir didelis vaikų darželių ir mokyklų poreikis. Mūsų tikslas – kad kiekvienas vaikas lankytų modernią ugdymo įstaigą arti namų.
Šiais metais bus užbaigta naujo, modernaus Nemenčinės meno mokyklos pastato statyba, Valčiūnų gimnazijos pradinio ugdymo pastato renovacija ir vidaus patalpų modernizavimas.
Avižienių gimnazijos Dūkštų skyriuje bus atnaujintos pradinio ugdymo klasėms skirtos patalpos, pabaigsime Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinio ugdymo skyriaus pastato modernizavimą.
Taip pat tęsiame bendruomenei labai svarbaus Avižienių gimnazijos priestato statybas. Esame suplanavę ir naujus priestatus Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijoje, Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje ir Buivydiškių mokykloje-darželyje.
Riešės šv.Faustinos Kovalskos pagrindinėje mokykloje pradėsime pastato rekonstrukciją, kartu jis bus išplėstas.
Toliau vykdysime sėkmingai pradėtą modulinių ugdymo įstaigų įrengimo ir nuomos programą – naujus modulius esame suplanavę pastatyti Galgių kaime, Maišiagaloje ir Juodšiliuose.
Yra daug kitų švietimo įstaigų, kurioms plėsti ir atnaujinti yra numatytos investicijos.
Daug dėmesio skiriame socialinėms bei sveikatos paslaugoms ir jų prieinamumui gerinti. Vykdome naujų ambulatorijų bei socialinių paslaugų centrų plėtrą. Norime, kad senjorai, jaunos šeimos ir pažeidžiamiausi mūsų bendruomenės nariai pagalbą ir kokybiškas medicinos bei socialinės rūpybos paslaugas gautų čia pat, rajone.
Matome akivaizdų progresą Vilniaus rajono ir Nemenčinės poliklinikose – auga ne tik paslaugų spektras, bet ir medikų atlyginimai, o tai padeda pritraukti trūkstamus specialistus ir mažinti sveikatos sistemos netolygumus Lietuvoje.
Planuojame įrengti trejus naujus grupinio gyvenimo namus Parudaminio, Karklėnų ir Visalaukės I kaimuose, juose būtų sukurta iki 30 vietų.
Pagirių seniūnijoje, Keturiasdešimt Totorių kaime, bus statomas dienos užimtumo centras, kuriame bus teikiamos užimtumo, reabilitacijos, laikinojo atokvėpio ir kitos paslaugos.
Senasalyje planuojame įkurti apie 2250 kv. m ploto globos namus senyvo amžiaus asmenims.
Mano didžiausias troškimas ir tikslas – savito, stipraus ir vieningo Vilniaus rajono identiteto suformavimas. Norėčiau, kad mūsų rajonas nebebūtų vertinamas tik kaip Vilniaus miesto miegamasis priemiestis.
Mano vizijoje Vilniaus rajonas – tai vieta, kurioje moderni infrastruktūra dera su unikalia gamta ir senomis kultūrinėmis tradicijomis.
Labai laukiu ir mūsų tarpusavio santykių pokyčių. Siekiu, kad gyventojai aktyviai dalyvautų priimant sprendimus, o savivaldybė veiktų skaidriai, greitai ir be perteklinės biurokratijos. Mes esame tam, kad padėtume žmonėms.
Žinoma, noriu, kad pas mus kurtųsi tvarus verslas, atsirastų daugiau gerai apmokamų darbo vietų. Svarbios ir erdvės poilsiui bei pramogoms – rajonas turi tapti patrauklus ir gyventi, ir ilsėtis.
Pokyčiai neįvyksta per dieną, tačiau turėdami aiškų planą, gyventojų palaikymą, nebijodami ir konstruktyvios kritikos mes judame teisinga kryptimi. Siekiame kurti Vilniaus rajoną, kuriuo didžiuotųsi ne tik dabar jame gyvenantys žmonės, bet ir ateities kartos.“
Vilniaus rajonasRobert DuchnevičPagiriai
Rodyti daugiau žymių