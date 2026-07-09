VRK panaikino M. Sinkevičiaus, kaip Jonavos rajono mero, mandatą

Prašymą nutraukti mero įgaliojimus nesuėjus terminui M. Sinkevičius atsiuntė trečiadienį.
„Trečiadienį ryte atsiųstame prašyme jis išreiškė pageidavimą paskutine jo kaip mero pareigų atlikimo diena laikyti liepos 13 d.“ – trečiadienį pranešė VRK.
VRK pažymi, kad M. Sinkevičiui paliekant mero pareigas likus mažiau nei vieneriems metams iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, pirmalaikiai merų rinkimai Jonavoje nebus organizuojami. Mero pareigas iki kitų rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
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Tiesa, VRK ketvirtadienį taip pat nusprendė Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario mandatą grąžinti dabartiniam administracijos direktoriui Valdui Majauskui.
Pastarasis buvo išrinktas į tarybą 2023 m., tačiau tuomet atsisakė mandato dėl užimamų pareigų, kurių šiuo metu nebeužima.
Vieta Jonavos rajono savivaldybės taryboje V. Majauskui atsirado po to, kai mandato atsisakė Povilas Garbauskas.
M. Sinkevičius dar birželio pabaigoje įvardijo, kad jam tapus premjeru, realiausiu kandidatu laikinai Jonavos rajono mero pareigas jis laikytų dabartinį administracijos direktorių V. Majauską.
Tuo metu savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms, M. Sinkevičiaus vertinimu, tiktų šio rajono vicemeras Povilas Beišys.
Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų vykti 2027 m. vasario–kovo mėnesiais.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)Mindaugas SinkevičiusJonavos rajono savivaldybė
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