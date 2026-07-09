VRK: pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje planuoja dalyvauti 11 politinių jėgų

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) teigimu, dalyvauti šiuose rinkimuose planuoja Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „Nemuno aušra“, Liberalų sąjūdis.
Taip pat kandidatus kelti ketina parlamente atstovų neturinčios politinės jėgos: Laisvės partija, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), Centro dešinės sąjunga, Lietuvos regionų partija.
Tuo metu valdantieji socialdemokratai taip pat planuoja dalyvauti šiuose rinkimuose ir kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą.
VRK komisiją nustebino R. Baranovo kandidatavimas Nalšios šiaurinėje apygardoje: tai pasitaiko pirmąkart
„Iš politinių partijų kol kas tik Lietuvos socialdemokratai yra nurodę, kad planuoja kelti Ruslaną Baranovą ir yra pateikę dokumentus registruoti jį politinės kampanijos dalyviu“, – Eltai teigė VRK atstovė Indrė Ramanavičienė.
Tiesa, VRK pirmininkė L. Petronienė ketvirtadienį sakė, jog komisija dar spręs, ar pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras.
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Jau anksčiau skelbta, kad šiuose rinkimuose ketina dalyvauti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Valstiečių vicepirmininkės Ligitos Girskienės teigimu, partija kels dar 2024 m. Seimo rinkimuose šioje vienmandatėje apygardoje kandidatavusį Gintautą Kindurį.
„(Kelsime – ELTA) Gintautą Kindurį, buvusį Seimo narį. (2024 m. – ELTA) labai nedaug jam trūko“, – Eltai teigė L. Girskienė.
Tiesa, kaip skelbta anksčiau, savo kandidatūrą šiuose rinkimuose savarankiškai kelia buvęs kandidatas į prezidentus E. Vaitkus.
Politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki liepos 13 d. imtinai.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 d.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)Eduardas VaitkusRuslanas Baranovas
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