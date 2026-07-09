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VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 neteisėtų migrantų

2026 m. liepos 9 d. 07:40
Lietuvos pasienyje su Baltarusija trečiadienį apgręžta 13 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu su neteisėtos migracijos banga susiduriantys Latvijos pasieniečiai į šalį neįleido 71 migranto, o Lenkijos pasienyje antradienį fiksuoti 8 neteisėti migrantai.
Šiemet neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neįleistų migrantų skaičius artėja prie 1000 – šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti 901 neteisėtam migrantui.
2025 m. VSAT pareigūnai užkardė 1 652 užsieniečių bandymus įsibrauti iš Baltarusijos.
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Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista beveik 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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