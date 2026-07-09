Žiniasklaida: G. Nausėda iš Ankaros grįžo su R. T. Erdogano dovanotu revolveriu

„Ši dovana, kaip ir daugelis kitų, kurias gauna valstybės vadovas, planuojama, bus eksponuojama Prezidentūroje“, – portalui teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Priduriama, kad tokios pačios dovanos sulaukė ir kiti į susitikimą Ankaroje atvykę NATO valstybių lyderiai. Tarptautinėje žiniasklaidoje jau skelbta, kad po revolverį ir dėžutę šovinių gavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas bei Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
K. Starmerio teigimu, R. T. Erdoganas panašias dovanas įteikė visiems viršūnių susitikime dalyvavusiems NATO vadovams, o ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas.
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Nors R. T. Erdoganas nurodė, kad eksporto kontrolės priemonės šiai dovanai negalioja, K. Starmeris savo revolverį paliko Turkijoje, kad jis būtų išimtas iš apyvartos, nes jį įvežti į Jungtinę Karalystę nebūtų galima pagal griežtus šios šalies ginklų kontrolės įstatymus, teigiama žiniasklaidos pranešimuose.
Kaip skelbta, NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, Turkijoje, vyko liepos 7–8 dienomis.
Šis dviejų dienų susitikimas surengtas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Gitanas NausėdaRecepas Tayyipas ErdoganasTurkija
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