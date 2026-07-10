ELTA glaustai: S. Skverneliui skirta dėvėti apykoję, areštuotas jo butas Palangoje

Vykstant tyrimui dėl galimos korupcijos Augalininkystės tarnyboje parlamentarui Sauliui Skverneliui skirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas.
Taip pat pranešta, kad prokuratūra areštavo politiko su žmona valdomą butą Palangoje.
Socialdemokratams atšaukus Ruslano Baranovo kandidatūrą Nalšios šiaurinės apygardos pirmalaikiuose Seimo rinkimuose, vietoje jo siūloma teikti darbą vidaus reikalų ministro pareigose baigiantį Vladislavą Kondratovičių.
Skyrus dėvėti apykoję – S. Skvernelio reakcija: sprendimą laiko nepagrįstu
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus atstovu spaudai dirbs žurnalistas Gedas Salyga. Jis komentavo, kad džiaugiasi galimybe prisijungti prie Vyriausybės vadovo komandos ir tiki, jog sukaupta ilgametė darbo žiniasklaidoje patirtis bus vertinga siekiant užtikrinti sklandų darbo procesą. G. Salyga pastaruoju metu dirbo LNK žinių komandoje, anksčiau – „Lietuvos ryto“ televizijoje.
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Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neabejojantis, kad Lietuva turėtų įsigyti naują valstybės vadovams skirtą orlaivį. Pasak jo, toks sprendimas būtų reikalingas ne dėl prestižo, o siekiant užtikrinti patogų ir saugų aukščiausių šalies pareigūnų darbą.
Diplomatijos šefas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant dėl konkretaus orlaivio turėtų būti įvertinti skirtingi jo įsigijimo ir eksploatavimo modeliai. Esą anksčiau atlikti skaičiavimai rodo, kad įvertinus laiko sąnaudas ir kitas išlaidas, nuosavas lėktuvas valstybei ilgainiui atsipirktų.
Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako ketinantis komandoje pasilikti kelis šiuo metu pareigas einančius viceministrus. Jis aiškino, kad svarbu komandoje turėti žmonių iš sistemos, išlaikyti veiklos tęstinumą.
Politikas kol kas neįvardijo, kurie konkrečiai sveikatos apsaugos viceministrai galėtų likti dirbti toliau.
Atšaukę sprendimą Nalšios šiaurinėje apygardoje į Seimą kelti parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, socdemai kandidatu siūlo darbą baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių.
Tokį sprendimą priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba. Ankstesnis LSDP sprendimas pirmalaikiuose Seimo rinkimuose kelti R. Baranovo kandidatūrą viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į parlamentą jau yra išrinktas. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, ketinimus dalyvauti pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje yra paskelbusios 11 partijų ir savarankiškai išsikėlęs buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Šie rinkimai vyks lapkričio 8 d.
S. Skvernelio emocijos per kalbą Seime: kadruose – viską išduodančios veido išraiškos
Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vienam mėnesiui.
Anot teismo, vyras suimamas, nes manoma, kad jis gali trukdyti teisėsaugos darbui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams. Biržuose mediku dirbantis E. Gaigalas yra kitos įtariamosios byloje, buvusios nužudytojo M. Sadausko sutuoktinės Justinos Sadauskienės tėvas.
Vyrą policiją sulaikė trečiadienį, pas jį atliktų kratų metu rasta psichotropinių vaistų, šaudmenų, sprogmenų. E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir neteisėto disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas. Seimo narys tvirtino su tokiu sprendimu nesutinkantis ir jį apskundė teismui.
Taip pat pranešta, kad prokuratūra areštavo S. Skvernelio su žmona valdomą butą Palangoje. Atliekant ikiteisminį tyrimą, vasarį S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete Seime buvo atliktos kratos. Balandį politikui teisėsauga pareiškė įtarimus dėl kyšininkavimo. Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų. Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Statybų bendrovė „Merko statyba“ gavo 369 mln. eurų finansavimą iš Europos investicijų banko (EIB), „Swedbank“ ir SEB bankų, skirtą Rūdninkų karinio miestelio projektui. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) projekto B dalies finansavimo sutartys buvo sudarytos su EIB ir SEB banku – kiekvienas iš jų skyrė po 86 mln. eurų finansavimą.
Projekto C dalies finansavimo sutartys sudarytos su EIB ir „Swedbank“, atitinkamai užtikrinusių po 98,4 ir 98,5 mln. eurų paskolas. „Merko statyba“ generalinio direktoriaus Sauliaus Putrimo teigimu, gautas finansavimas leidžia pradėti Rūdninkų karinio miestelio antrąjį statybų etapą. Taip pat pranešama, kad į Rūdninkų projekto įgyvendinimą kaip investuotojas ir būsimos infrastruktūros valdytojas bei prižiūrėtojas pritraukta nekilnojamojo turto bendrovė „Kapitel“.
Tiriant bylą dėl galimos stambios korupcijos Augalininkystės tarnyboje, Generalinė prokuratūra areštavo buvusio demokratų lyderio, parlamentaro Sauliaus Skvernelio nekilnojamąjį turtą (NT) – jo su žmona valdomą butą Palangoje.
Apie tai pirmasis pranešė portalas lrt.lt. Kaip rodo Registrų centro duomenys, turtas areštuotas nuo gegužės 26 d. S. Skvernelis ir jo žmona šį butą su paskola įsigijo 2020 m., jo plotas siekia 51,76 kv. metrus, S. Skvernelio deklaruota jo turimos buto dalies vertė praėjusių metų pabaigoje siekė 77 tūkst. eurų. Kaip Eltai anksčiau patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, S. Skverneliui taip pat pritaikyta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas. Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarą buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete.
Seimo Audito komitetas siūlo pratęsti terminą, per kurį Valstybės kontrolė (VK) turėtų užbaigti Registrų centro (RC) auditą – jį pratęsti iki kitų metų spalio, nors dabar projekte numatyta pavesti jį atlikti iki šių metų spalio 10 d. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė anskčiau išreiškė abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs auditą atlikti per 3 mėnesius. Prailgintas terminas, kaip teigė komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nulems, jog VK galės gauti auditui reikalingą papildomą finansavimą 2027 m. biudžete. Tiesa, konkretus lėšų poreikis kol kas nebuvo apskaičiuotas, tačiau, kaip anksčiau teigė VK vadovė I. Segalovičienė, institucijai šiam auditui atlikti reikėtų mažiausiai 100 tūkst. eurų papildomų asignavimų. Kaip nurodė komiteto pirmininkas Artūras Skardžius, nutarimo projekte taip pat buvo aiškiau apibrėžtas audito objektas ir apimtis, patikslinti keliami klausimai, akcentuojant kibernetinio duomenų saugumo sritis.
Finansinių technologijų įmonė „Paysera“ taikiai išsprendė ginčą su Vilniaus miesto savivaldybe dėl jos sprendimo bendrovę įtraukti į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą – įmonė iš jo išbraukiama.
Tiesa, kaip Eltai nurodė savivaldybė, į konkretų pirkimą, dėl kurio kilo ginčas, „Paysera“ grąžinta nebus. Anot įmonės, Vilniaus apygardos teismas patvirtino šią bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos taikos sutartį, penktadienį pranešė įmonė. Kaip Eltai nurodė Vilniaus savivaldybė, taikos sutartis sudaryta, siekiant išvengti ilgo bylinėjimosi ir bylos kaštų.
Anot „Paysera“ vadovės, viešajame pirkime dalyvavusi įmonė nuosekliai laikėsi pozicijos, kad neturėjo tikslo klaidinti perkančiosios organizacijos, o iškilę klausimai buvo išimtinai procedūrinio pobūdžio ir nesusiję su bendrovės sąžiningumu. Teisinis ginčas kilo bendrovei dalyvaujant konkurse dėl savitarnos mokėjimų terminalo nuomos Vilniaus Šeškinės ir Karoliniškių poliklinikoms.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Manoma, kad daugelis žuvusiųjų buvo užsieniečiai. Taip pat buvo sužeisti 8 žmonės, mažiausiai 19 yra dingę. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gajardo savivaldybėje, esančioje už maždaug 300 kilometrų į šiaurės rytus nuo Malagos.
Gelbėjimo tarnybų teigimu, kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono vidaus reikalų ministras Antonio Sanzas šį gaisrą pavadino precedento neturinčia tragedija ir teigė, kad tai buvo kol kas pragaištingiausias gaisras Andalūzijos istorijoje.
Pasak liudytojų, gaisrą, su kurio penktadienį kovojo maždaug 400 ugniagesių, galėjo sukelti nuvirtusi elektros linija, padegusi krūmynus.
Europos Sąjunga (ES) liepė bendrovei „Meta“ pakeisti priklausomybę sukeliančias platformų „Facebook“ ir „Instagram“ funkcijas. Briuselis apkaltino bendrovę „Meta“ nesugebėjus apriboti pavojų, kuriuos šios platformos kelia naudotojams, ypač vaikams ir pažeidžiamiems suaugusiesiems, dėl jų nepaliaujamą naudojimą skatinančių funkcijų kaip begalinis slinkimas, itin personalizuoti naujienų srautai ir automatinis vaizdo įrašų paleidimas. Jei reguliavimo institucijos nuomonė dėl „Meta“ bus patvirtinta ir JAV technologijų milžinė nepaklus jos nurodymui, ES gali skirti baudą, siekiančią iki šešių procentų bendrovės bendros pasaulinės metinės apyvartos.
„SpaceX“ pėdomis sekanti Kinija atliko kontroliuojamą raketos pakopos susigrąžinimą. Naujosios nešančiosios raketos „Long March-10B“ pakopa buvo sugauta naudojant jūroje esančią platformą. Šį pasiekimą valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ vadino „reikšmingu proveržiu“. Raketa buvo paleista iš Hainano kosmoso centro, ir į orbitą pakėlė palydovą. JAV bendrovė „SpaceX“ raketos pakopą pirmą kartą susigrąžino 2024 m. spalio mėn. per penktąjį raketos „Starship V3“ bandomąjį skrydį.
Praėjus daugiau nei keturiems mėnesiams po jo nužudymo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei. Islamo Respublikos žiniasklaidos teigimu, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šiitų šventovėje – Imamo Rezos šventykloje jo gimtajame Mašhado mieste šalies šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Oficialiais duomenimis, jose dalyvavo keli milijonai žmonių. A. Khamenei žuvo per Izraelio oro smūgį jo oficialiai rezidencijai Teherane vasario 28 d., JAV ir Izraeliui pradėjus karą su Iranu. Naujuoju Islamo Respublikos vadovu buvo paskirtas A. Khamenei sūnus Mojtaba Khamenei, tačiau nuo kovo mėnesio, kai tapo aukščiausiuoju lyderiu, viešumoje nepasirodė.
Saulius SkvernelisValstybinė augalininkystės tarnybaRuslanas Baranovas
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