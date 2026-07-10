K. Budrys apie JAV karių grįžimą į Lietuvą: aš esu nusiteikęs pozityviai

„Aš gavau patikinimą, kad artimiausiu metu mes sužinosime, kaip viskas atrodys“, – apie JAV karių rotaciją Lietuvoje penktadienį Seime žurnalistams sakė K. Budrys.
Jis informavo, kad apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbėjosi ir su vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu.
„Tikimės, kad artimiausiu metu tos žinios ir pasieks, ir galėsime paskelbti“, – komentavo paskirtasis užsienio reikalų ministras.
Atsakė, kaip NATO viršūnių susitikime gali būti sprendžiama dėl JAV karių: tikslas turi būti vienas
„Aš pasitikiu tais, kurie daro planavimą, kurie dėlioja grafikus, terminus. Mums, sakykime, kaip iš politinės pusės kas yra svarbu, tai kryptis, į ką visa tai juda, ar mes galėtume dar papildomai kaip nors paįtakoti procesą. Visi argumentai, kurie yra sudėlioti politiniai, ekonominiai, finansiniai, strateginiai, yra žinomi JAV pusei. Žinau, kad vyksta planavimas. Kai jie jį pabaigs, ir paskelbs tuos skaičius. Aš esu nusiteikęs pozityviai“, – pridūrė K. Budrys.
Pasibaigus rotacijai išvyko per 1 tūkst. karių
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Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė turįs patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje.
Anksčiau birželį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vicepirmininkas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas sakė turįs žinių, kad liepos mėnesį į Lietuvą atvyks nauji kariai.
ELTA primena, kad Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)JAV kariai
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