K. Budrys apie priekaištus dėl vizitų į regionus: man šitas klausimas „muša klaidą“

„Matau regionuose esančius klausimus kaip vieną iš sudedamųjų dalių to, ką darau užsienyje – investicijų pritraukimas (...), laisvos ekonominės zonos, pramoninės zonos, galų gale, didelės įmonės, kurios statosi – jos kokias turi problemas“, – penktadienį žurnalistams Seime kalbėjo K. Budrys.
„Yra bent kokios penkios klausimų kategorijos, kurias tradiciškai apsitariu tiek su savivaldos, tiek su vietos verslo bendruomenėmis, tiek su žmonėmis, kuriems irgi įdomu tai, kaip užsienio politika veikia šiuo metu“, – pridūrė jis.
Nors dėl vizitų į regionus anksčiau yra sulaukęs kritikos iš kai kurių socialdemokratų, K. Budrys teigė tą darysiantis ir toliau.
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„Kokios yra sėkmės paslaptys, ką padaryti kituose regionuose ir kur užsienio politika tame suveikė ar nesuveikė kaip faktorius – man tai yra labai svarbu ir aš tą darysiu toliau“, – kalbėjo paskirtasis užsienio reikalų ministras.
„Dėl to pats klausimo kėlimas: „Ką ten, regionuose?“, man kažkokią, negražiai pasakysiu, muša klaidą. Jeigu to klausia politikas, tai klausimas tada, kaip tu iš viso kaip politikas veiki, jeigu nevažiuoji ir nesusitinki, nekalbi apie tai, galų gale, neparsiveži namų darbų“, – akcentavo K. Budrys.
Šią savaitę LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ paklaustas, ar žada atsižvelgti į dalies socialdemokratų prašymus mažiau lankytis regionuose ir vietoje to dažniau lankytis Seime bei nušviesti užsienio politikos aktualijas, K. Budrys atsakė darysiantis ir viena, ir kita.