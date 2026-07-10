K. Budrys: Lietuva remia dviejų valstybių sprendimą, tačiau Palestiną pripažins tik susidarius sąlygoms

Tai K. Budrys sakė penktadienį per susitikimą su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.
„Aš esu įsitikinęs, kad ateis ta diena, kai galėsime pasakyti, kad apibrėžtoje teritorijoje, su apibrėžtomis institucijomis ir be teroristinių organizacijų valstybė galėtų būti Palestina. Tuomet Lietuva galėtų ją pripažinti. O dėl dviejų valstybių sprendimo siekiamybės čia abejonių irgi nėra“, – kalbėjo užsienio reikalų ministras.
Pasak jo, Lietuva prie Palestinos stiprinimo prisideda ne simboliniais pareiškimais, o konkrečiais projektais.
Susiję straipsniai
„Visai neseniai lankiausi Izraelyje, taip pat ir Palestinoje, buvau susitikęs su Palestinos administracija. Lietuva Palestinoje daro daug, daugiau negu kai kurios valstybės, kurios užima griežtesnes pozicijas. (...) Kai išgirstu kritiką, kad Lietuva neprisideda prie Palestinos stiprinimo ir kad vienintelis būdas ją remti yra pripažinimas, primenu apie mūsų praktinius projektus, bendradarbiavimą skaitmenizacijos srityje, suteiktą paramą ir kitą pagalbą“, – teigė jis.
Kalbėdamas apie Izraelio karinius veiksmus Gazos Ruože, K. Budrys pabrėžė, kad Lietuvos pozicija išlieka nuosekli – tarptautinė humanitarinė teisė privalo būti gerbiama.
„73 tūkst. žuvusių moterų ir vaikų Gazos Ruože mane šiurpina taip pat, kaip ir visus kitus“, – sakė jis.
Vis dėlto, anot ministro, Lietuva turi išlaikyti dialogą su Izraeliu ir tiesiogiai kelti humanitarinės teisės pažeidimų klausimus.
„Tai, ko laikėmės XX Vyriausybėje, reikia išlaikyti ir ateityje, turėti veikiančius kanalus su Izraeliu, bendrauti, kalbėtis ir tiesioginiu kontaktu aiškiai įvardyti mūsų vertinimą, kaip matome šių veiksmų poveikį dvišaliams santykiams bei Izraelio ir Europos Sąjungos santykiams“, – aiškino jis.
K. Budrys taip pat įspėjo, kad Izraelio naujakurių gyvenviečių plėtra Vakarų Krante gali negrįžtamai pakenkti dviejų valstybių sprendimo perspektyvai ir Palestinos valstybingumui.
Kalbėdamas apie padėtį Libane, jis teigė, kad Lietuva remia Libano Vyriausybės pastangas mažinti grupuotės „Hezbollah“ įtaką ir laikytis paliaubų susitarimo.
Anot užsienio reikalų ministro, padėtis šalyje išlieka itin trapi, todėl paliaubų pažeidimai kelia susirūpinimą. Kita vertus, K. Budrys pabrėžė suprantantis Izraelio siekį užtikrinti savo saugumą nuo Irano remiamų grupuočių.
„Visiškai suprantame ir pritariame Izraelio siekiui gyventi be tarptautinio terorizmo grėsmės. Turėti pašonėje „Hezbollah“ struktūras, tūkstančius raketų ir terorizuojamas gyvenvietes Izraelio šiaurėje yra nepriimtina. Kaip ir Izraelio siekis atsikratyti „Hamas“ Gazos Ruože ir užtikrinti šios organizacijos nusiginklavimą“, – kalbėjo jis.
Pasak jo, Lietuva remia tarptautinės bendruomenės pastangas įgyvendinti antrąjį paliaubų etapą, kuris numato „Hamas“ nusiginklavimą.
ELTA primena, kad praėjusių metų rudenį kai kurios Vakarų valstybės – Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada, Portugalija, Prancūzija – pripažino Palestinos valstybę.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu tąsyk pažadėjo nepritarti Palestinos valstybės pripažinimui Jungtinių Tautų derybose, teigdamas, kad tai keltų grėsmę Izraelio egzistavimui ir būtų absurdiškas atlygis už terorizmą.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Palestina
Rodyti daugiau žymių