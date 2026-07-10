K. Budrys mano, kad naujas Lietuvos vadovams skirtas lėktuvas – būtinas pirkinys

„Aš vienareikšmiškai (manau – ELTA), kad čia jokio kito atsakymo negali būti – jį reikia įsigyti“, – žurnalistams atsakydamas, ar Lietuvai reikia naujo prezidentinio lėktuvo, penktadienį sakė K. Budrys.
Anot jo, naujas orlaivis reikalingas tam, kad prezidentas, Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas.
„Visų pirma tam, kad prezidentas, Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas vykdydami savo pareigas galėtų patogiai susisiekti – vien dėl to jo reikia. Aš jokių abejonių neturiu“, – teigė su Seimo liberalų frakcija susitikęs paskirtasis ministras.
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K. Budrio teigimu, valstybės vadovų orlaivio įsigijimas neturėtų būti vertinamas kaip prabangos ar statuso klausimas.
„Man atrodo, kad tai yra kažkas, ką Lietuva gali sau leisti ne kaip prabangos ar statuso dalyką, o tiesiog kaip normalų susisiekimo būdą. (...) Tai tiesiog yra saugu, praktiška ir patogu“, – kalbėjo jis.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas taip pat pažymėjo, kad sprendžiant dėl konkretaus orlaivio turėtų būti įvertinti skirtingi jo įsigijimo ir eksploatavimo modeliai. Pasak K. Budrio, anksčiau atlikti skaičiavimai rodo, jog, įvertinus laiko sąnaudas ir kitas išlaidas, nuosavas lėktuvas valstybei ilgainiui atsipirktų.
„Visa tai buvo apskaičiuota ir gale dienos, atsižvelgiant į sutaupytą laiką ir nervus, tai tikrai Lietuvos Respublikai atsipirktų“, – sakė jis.
ELTA primena, kad Lietuva anksčiau yra išreiškusi ketinimus įsigyti tris „C-390 Millennium“ orlaivius iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“. Tačiau metų pradžioje Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą iki 2030 metų atidėti šį įsigijimą.
Rugsėjį Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Į STT prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, kreipėsi šio sprendimo kritikai – tuo metu opozicijoje dirbęs eksparlamentaras Giedrimas Jeglinskas ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Vis dėlto gegužės mėnesį pranešta, jog ikiteisminis tyrimas nutrauktas neaptikus duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, tai yra piktnaudžiavimą.