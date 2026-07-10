Kaltę „čekiukų“ byloje pripažinęs Panevėžio miesto tarybos narys A. Balčiūnas atleistas nuo atsakomybės

Panevėžio apylinkės teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, joje buvęs ir dabartinis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys A. Balčiūnas kaltintas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais.
Penktadienį teismas paskelbė, kad atleidžia A. Balčiūną nuo baudžiamosios atsakomybės 2 metams be užstato ir baudžiamąją bylą nutraukia.
Be to, jam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – sumokėti 3 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
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Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. A. Balčiūnas, eidamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 49-ias tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis.
Kaip pranešė teismas, jis teikė savivaldybei apmokėjimui 5 mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas už ryšio paslaugas bei 4 įrenginių mokestį ir jų draudimą. Ryšio paslaugomis ir minėtais įrenginiais naudojosi A. Balčiūno šeimos nariai. Be to, buvo kompensuojamos politiko vadovaujamos asociacijos ryšio paslaugos. Sąskaitas už šeimos narių ryšio paslaugas, jų naudojamus įrenginius bei asociacijos ryšio paslaugas politikas ataskaitose įvardijo kaip einant tarybos nario pareigas patirtas išlaidas.
A. Balčiūnas taip pat kaltintas piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi siekdamas sau turtinės naudos bei apgaule įgijęs svetimą turtą, tokiu būdu padarant 4 tūkst. 480 eurų turtinę ir didelę neturtinę žalą juridiniam asmeniui – Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.
„Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis, daro išvadą, kad įrodyta, jog A. Balčiūnas padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Nustatyta, kad jis piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos ir turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą. Įvertinus tai, kad kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę, nebuvo ankščiau teistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino padarytą turtinę žalą, teismas nusprendė, kad yra pagrindo manyti, kad A. Balčiūnas ateityje daugiau nedarys nusikalstamų veikų, todėl galima jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant laiduotojo atsakomybei 2 metų laikotarpiui be užstato ir baudžiamąją bylą dėl nusikalstamų veikų nutraukti“, – teigė bylą nagrinėjęs Panevėžio rūmų teisėjas Česlovas Kulikauskas.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. A. Balčiūnas – buvęs lengvaatletis, maratonininkas.
Į savivaldybės tarybą jis buvo išrinktas su politiniu komitetu „Atsinaujinančiam Panevėžiui“.
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