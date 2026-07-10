KAM: Rūdninkų karinio miestelio etapas pradedamas įgyvendinti visa apimtimi

Nuo liepos 13 d. visa apimtimi įsigalioja „Merko statyba“ ir ministerijos pasirašytos viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) sutartys dėl Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo B ir C dalių projektavimo, statybos ir infrastruktūros priežiūros.
„Užbaigus projektų finansavimo procesą, bendrovė pradeda įgyvendinti projektą visa apimtimi“, – teigiama KAM išplatintame pranešime.
Ministerijos teigimu, daugiau kaip 90 hektarų karinio miestelio teritorijoje planuojama pastatyti apie 179 tūkst. kvadratinių metrų karinės infrastruktūros – apie 100 įvairios paskirties statinių, priskiriamų daugiau kaip 50 skirtingų kategorijų.
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Dalis šių darbų, kaip pranešama, jau prasidėjo.
„Šiuo metu vyksta statinių ir teritorijos projektavimo darbai, rengiami techniniai darbo projektai, jau atlikta sklypo topografija ir inžineriniai geologiniai tyrimai. Teritorijoje jau atliekami žemės lyginimo ir formavimo darbai, kasamas, keičiamas ir pervežamas gruntas, įrengiami pagrindiniai keliai, aikštės ir lauko inžineriniai tinklai. B ir C dalių teritorijose jau pradėta rengti statinių pamatus“, – nurodo KAM.
Anot jos, antrojo etapo vystymo metu bus sukurta visa reikalinga moderni karinė infrastruktūra, karinio poligono teritorijoje taip pat bus įrengti keliai, takai, aikštelės, lauko apšvietimas, lietaus surinkimo sistemos ir sutvarkyta aplinka.
Kaip praneša KAM, Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo B ir C dalių bendra nominali vertė gali siekti apie 700 mln. eurų (be PVM).
ELTA primena, kad birželio pabaigoje įsigaliojo sutartis dėl dalies Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo infrastruktūros vystymo. Visa antrojo projekto etapo A dalies vertė siekia 487,61 mln. eurų (su PVM), įsipareigojimai numatyti 15 metų laikotarpiui.
Minėtojo etapo vystytoja „Rudina“ birželio pabaigoje pasirašė paskolų sutartis su Europos investicijų banku (EIB) ir „Swedbank“ – kiekviena iš institucijų suteikia po 100,37 mln. eurų paskolą.
Visa infrastruktūra nuosavybės teise priklausys Lietuvos valstybei ir bus valdoma bei naudojama patikėjimo teise Lietuvos kariuomenės.
Projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) būdu.
Projekto kaina apima ne tik infrastruktūros objektų projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugų teikimą 12,5 metų laikotarpiu, finansavimo išlaidas – palūkanas ir kitus įsipareigojimus bankams.
Pagal sutartį, kritinė infrastruktūra, reikalinga Vokietijos karių atvykimui ir apgyvendinimui, taip pat Lietuvos karių, atsakingų už poligono valdymą ir priežiūrą, įsikūrimui, turi būti išvystyta per 1 metus ir 6 mėnesius.
Likę statybos darbai turi būti užbaigti per 2 metus ir 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Planuojama, kad užbaigus statybas Rūdninkuose, maždaug už 23 km į pietus nuo Vilniaus ir už 35 km nuo sienos su Baltarusija, 170 hektarų plote, įsikurs karinė bazė, skirta iki keliems tūkstančiams karių.
Bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.