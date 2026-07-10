Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvos pasienyje su Baltarusija – rami para: neteisėtų migrantų nefiksuota

2026 m. liepos 10 d. 08:05
Pastarąją parą situacija Lietuvos su Baltarusija pasienyje išliko rami – neteisėtų migrantų bandymų patekti į šalį neužfiksuota, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį į savo šalį neįleido 64 užsieniečių, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė trečiadienį fiksavusi penkis tokius asmenis.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)migrantaiBaltarusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.