Lietuvos pasienyje su Baltarusija – rami para: neteisėtų migrantų nefiksuota

Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį į savo šalį neįleido 64 užsieniečių, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė trečiadienį fiksavusi penkis tokius asmenis.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)migrantaiBaltarusija
Rodyti daugiau žymių