LSDP kandidatas į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje – V. Kondratovičius

Sprendimą dėl V. Kondratovičiaus kandidatūros lapkritį vyksiančiuose Seimo rinkimuose vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba.
„Aš pats asmeniškai su visa atsakomybe priimu partijos sprendimą deleguoti mane kaip kandidatą į Nalšios šiaurinę apygardą. Tikrai manau, kad mano patirtis ir savivaldoje, vidaus reikaluose, saugumo politikoje, jeigu kalbėsime apie transporto politiką, kurioje irgi nemažai dirbau ir pridėjau nemažai savo pastangų tam, kad ji tobulėtų, augtų visoje Lietuvoje, padės geriau įsiklausyti į Visagino, į Zarasų, Ignalinos krašto žmonių poreikius ir tinkamai jiems atstovauti“, – penktadienį Seime žurnalistams kalbėjo V. Kondratovičius.
„Aišku, suprantama, kad bendrai prisidedant prie bendros prie mūsų, socialdemokratų, programos ir Vyriausybės programos įgyvendinimo, jeigu būsiu išrinktas, jeigu man bus patikėta tokia rinkėjų teisė“, – pridūrė jis.
VRK komisiją nustebino R. Baranovo kandidatavimas Nalšios šiaurinėje apygardoje: tai pasitaiko pirmąkart
LSDP buvo apsisprendusi pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro R. Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes R. Baranovas į Seimą jau yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
Todėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė ketvirtadienį sakė, jog komisija dar spręs, ar pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras.
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VRK duomenimis, pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje buvo paskelbusios ketinimus dalyvauti 11 politinių jėgų, įskaitant ir socialdemokratus, ir savarankiškai išsikėlęs buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki liepos 13 d. imtinai.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 d.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.