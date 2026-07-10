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M. Sinkevičius pradėjo dėlioti savo komandą: paaiškėjo, ką pasirinko atstovu spaudai

2026 m. liepos 10 d. 18:58
Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus atstovu spaudai dirbs žurnalistas Gedas Salyga.
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„Džiaugiuosi galimybe prisijungti prie premjero komandos. Tikiu, kad sukaupta ilgametė darbo žiniasklaidoje patirtis bus vertinga siekiant užtikrinti sklandų darbo procesą“, – Eltai penktadienį sakė G. Salyga.
G. Salyga pastaruoju metu dirbo LNK žinių komandoje, anksčiau – „Lietuvos ryto“ televizijoje.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.

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Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusGedas SalygaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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