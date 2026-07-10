M. Sinkevičius pradėjo dėlioti savo komandą: paaiškėjo, ką pasirinko atstovu spaudai

„Džiaugiuosi galimybe prisijungti prie premjero komandos. Tikiu, kad sukaupta ilgametė darbo žiniasklaidoje patirtis bus vertinga siekiant užtikrinti sklandų darbo procesą“, – Eltai penktadienį sakė G. Salyga.
G. Salyga pastaruoju metu dirbo LNK žinių komandoje, anksčiau – „Lietuvos ryto“ televizijoje.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.
Dabartinę Vyriausybę vertina silpniau nei I. Ruginienės: M. Sinkevičius pirmenybę teikė ne pavardėms
Nauja Vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Kitą savaitę parlamentas balsuos dėl Vyriausybės programos, taip pat numatoma XXI ministrų kabineto priesaika.
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ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusGedas SalygaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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