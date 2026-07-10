Šis, kaip ir R. Baranovas, priklauso Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Vilniaus rajono skyriui. Penktadienį ryte socialdemokratai iš centrinės būstinės gavo laiškus su prašymu pritarti arba nepritarti V. Kondratovičiaus kandidatūrai.
V. Kondratovičius nėra Seimo narys. Jau antradienį, prisiekus naujiesiems ministrams, jis turės apleisti vidaus reikalų ministro pareigas. Taigi liks be darbo.
Pats R. Baranovas situacijos komentuoti nesutiko, tvirtino, kad viską paaiškins popiet Seime rengiamoje spaudos konferencijoje. Nedaugžodžiavo ir V. Kondratovičius.
VRK komisiją nustebino R. Baranovo kandidatavimas Nalšios šiaurinėje apygardoje: tai pasitaiko pirmąkart
„Negaliu pasakyti. Dar nežinau. Visi greitai sužinosime“, – Lrytas teigė V. Kondratovičius.
„Kol kas nekomentuosiu“, – paklaustas, ar sulaukė pasiūlymo iš partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus, atsakė jis.
Kiek vėliau Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pranešė sulaukusi socialdemokratų prašymo atšaukti R. Baranovo kandidatūrą: „Penktadienį ryte komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Tai partija gali padaryti iki liepos 13 dienos (imtinai).“
VRK ketvirtadienį kilo klausimų dėl „socdemo“ R. Baranovo kandidatavimo Nalšios šiaurinėje apygardoje – ar priesaiką davęs ir Seime tebedirbantis parlamentaras gali būti renkamas į tos pačios kadencijos Seimą? Pasigirdo ir svarstymų išaiškinimo kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).
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Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaikė pirmą kartą.
„Tikrai žiūrėsime ir Konstitucinio Teismo sprendimus, gal yra kažkas plačiau pasisakyta apie Seimo narių įgaliojimus, nes tam tikrų klausimų kyla – Seimo narys yra išrinktas šioje kadencijoje daugiamandatėje rinkimų apygardoje, jis yra davęs priesaiką visai kadencijai, ne kažkokiam laikui, jis turi Seimo nario pažymėjimą, jis balsuoja“, – teigė L. Petronienė.
„Situacija, kiek prisimenu, pirma tokia. Tikrai buvo konsultacijų 2013 m., bet situacija tokia neįvyko. Vertinsime visus teisės aktus ir tada žiūrėsime“, – pridūrė ji.
Oponentai iš karto atkreipė dėmesį, kad R. Baranovo pergalė vienmandatėje apygardoje „socdemo“ padėties iš esmės niekaip nekeistų – tik atidarytų parlamento duris pirmam už brūkšnio daugiamandatėje apygardoje likusiam „socdemui“ Tadui Vinokurui.
Pats R. Baranovas tikino – nei jis, nei jo atstovaujama partija šioje situacijoje nesiėmė jokių gudrybių. Anot politiko, jis kilęs iš Ignalinos krašto, tad kolegos pasirinko jį kaip tinkamą kandidatą.
„Nėra taip, kad mes neturime kandidatų. Kiti kandidatai ruošiasi, kaip sakau, savivaldos rinkimams ir nemato prasmės eiti į Seimo rinkimus, o tada į savivaldos rinkimus“, – portalui Lrytas kalbėjo R. Baranovas.
VRK kol kas yra gavusi keletą paraiškų registruotis politinės kampanijos dalyviais Nalšios šiaurinės apygardos rinkimuose.
Savo kandidatus kelti žada Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS), Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), Tautos ir teisingumo sąjunga, Liberalų sąjūdis, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „Nemuno aušra“, Centro dešinės sąjunga, Laisvės partija bei Lietuvos regionų partija.
Taip pat savo kandidatūrą iškėlė ir nepartinis, prokremliškais pareiškimais garsėjantis buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Jų prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
Vladislavas KondratovičiusRuslanas Baranovassocialdemokratai
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