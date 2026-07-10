S. Skverneliui – griežta kardomoji priemonė: teks dėvėti apykoję

Apie tai, remdamasis Generalinės prokuratūros pateikta informacija, penktadienį pranešė portalas LRT.lt.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė patvirtino, kad S. Skverneliui paskirta būtent ši kardomoji priemonė.
„Patvirtiname, kad jūsų užklausoje nurodyta kardomoji priemonė šiam asmeniui yra paskirta“, – LRT.lt sakė E. Martinonienė, paklausta apie įpareigojimą S. Skverneliui dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą.
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Mykolo Romerio universiteto profesorius Raimundas Jurka aiškino, kad elektroninis stebėjimo įtaisas leidžia kontroliuoti asmens buvimo vietą ir laiką.
„Šis prietaisas leidžia stebėti, kur asmuo yra, nustatyti, kur ir kokiu metu jis gali arba negali lankytis“, – LRT.lt sakė R. Jurka.
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Apykojė – elektroninis stebėjimo įtaisas – yra viena iš kardomųjų priemonių, skiriamų siekiant užtikrinti, kad įtariamasis ar kaltinamasis dalyvautų procese ir netrukdytų ikiteisminiam tyrimui. Ji nėra bausmė ir savaime nereiškia asmens kaltės – sprendimą dėl kaltumo gali priimti tik teismas.
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Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
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Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Saulius SkvernelisapykojisGeneralinė prokuratūra
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