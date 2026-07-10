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Ukrainos karius pasiekė jau 12 RADAROM! robotų būrių

2026 m. liepos 10 d. 16:29
Per nacionalinę paramos akciją RADAROM! Lietuvos gyventojų ir verslo skirta parama toliau virsta konkrečia pagalba Ukrainos gynėjams. Naujausiais duomenimis, iki liepos 1 dienos Ukrainos karinius dalinius pasiekė jau 12 robotizuotų sistemų būrių.
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Birželį kariams perduoti dar trys būriai įrangos, kurių bendra vertė – 734 704 Eur. Dešimtąjį būrį sudaro bepiločiai antžeminiai transporto įrenginiai „TerMIT 2.0 Logistics“ ir logistiniai bei evakuaciniai antžeminiai komplektai VOLIA-E. Vienuoliktajam būriui perduoti bepiločiai komplektai P1-SUN, dronas „Backfire UAV“ ir modifikuotas logistinis bei evakuacinis antžeminis komplektas VOLIA-E. Dvyliktąjį būrį sudaro bepiločiai komplektai ir orlaiviai VAMPIR, modifikuotas E200 antžeminis komplektas VOLIA-E bei antžeminės platformos ARISE.
Ukrainos kariams taip pat perduota dešimt bendrovės „NT Service“ padovanotų bepiločių orlaivių blokavimo sistemų „SkyWiper – QUAD“, kurių bendra vertė siekia 19 550 Eur.
Iki liepos 1 dienos už RADAROM! akcijos lėšas nupirkta ir Ukrainos kariams jau perduota įrangos už 2 951 258,60 Eur. Be to, kariams perduotos bendrovės „NT Service“ paramos daiktais vertė išaugo iki 387 050 Eur.
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Bendra jau išleista RADAROM! paramos suma siekia 4 558 730 Eur. Šiuo metu dar tvarkomi dalies užsakytos įrangos dokumentai, kita jos dalis gaminama ir, užbaigus būtinus procesus, bus perduota Ukrainos kariniams daliniams.
Šių metų RADAROM! akcija skirta padėti pavojingiausiose fronto zonose kovojantiems Ukrainos kariams apsirūpinti oro ir sausumos robotizuotomis sistemomis. Ši įranga leidžia dalį pavojingiausių užduočių atlikti nuotoliniu būdu, padeda mažinti tiesioginę riziką karių gyvybėms ir stiprina Ukrainos gynybinius pajėgumus.
Nacionalinę paramos akciją RADAROM! organizuoja LRT, „Stiprūs kartu“, „Laisvės TV“ ir „Blue / Yellow“. Specialieji partneriai – „Delfi“ iniciatyva „Saugu“, „Lrytas“ iniciatyva „Saugumo kodas“ ir „15min“.
RadaromrobotaiUkraina
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