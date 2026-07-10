„Jauni socialdemokratai laiko rinkėjus avinais. (...) Ponas Baranovas jau dabar yra Seimo narys. Jeigu jį išrinks, tuomet pateks kitas jo kolega pagal sąrašą. Jeigu norėtų ne mulkinti rinkėjus, o kandidatuoti iš tikrųjų – tas bendrapartietis, kuris patektų pagal sąrašą ir turėtų kandidatuoti. Žinau, kad argumentas iš anos pusės dažnai išsakomas, kad įstatymai to nedraudžia ir Konstitucija to nedraudžia. Bet ne machinatoriams buvo rašomi įstatymai ir Konstitucija“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
„Bet koks sveiko proto žmogus, žiūrėdamas į tai, kad Seimo narys, jau dabar esantis Seime nori dar kartą būti išrinktas į Seimą – supranta, kad tai yra visiška nesąmonė. Tai ne tik rinkėjų mulkinimas, bet ir jaunos socialdemokratų kartos visiškas bankrotas“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, LSDP nusprendė pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro R. Baranovo kandidatūrą.
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Tiesa, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Lina Petronienė ketvirtadienį sakė, jog komisija dar spręs, ar pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras.
VRK duomenimis, pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kol kas ketina dalyvauti 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki liepos 13 d. imtinai.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 d.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
Viktorija Čmilytė-NielsenLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Ruslanas Baranovas
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