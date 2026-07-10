V. Kondratovičius užsimena, kad su M. Sinkevičiumi aptarė tolesnes karjeros perspektyvas

„Kandidatavimas tai ne darbas, tai kaip pašaukimas ar pareiga prieš partiją, (dėl kurios – ELTA) aš, kaip partijos narys, turėčiau ir noriu, esu pasiryžęs aukotis. Tai nėra kažkoks darbas, iš kažko reikės gyventi. Tikiuosi, kad artimiausiu metu sudėliosiu savo ateities planus. Jeigu ruduo bus derlingas – tada kalbėsime daugiau nei apie kitas galimybes“, – žurnalistams Seime teigė V. Kondratovičius.
„Mes kalbėjome vakar apie tai, yra skirtingų pasiūlymų. Manyčiau, iki kitos savaitės, iki pabaigos darbe, vis tiek reikia užbaigti savo misiją dabartinėje pozicijoje (...). Po priesaikos, manau, sudėliosime viską dėl to, kad dabar svarbu ir paskirtajam premjerui, ir būsimam ministrui, ir kitiems kabineto nariams tinkamai atstovauti Seime. Dabar, kuriuos galima padaryti ir vėliau – padarysime vėliau“, – paklaustas, ar sulaukė pasiūlymo dirbti premjero komandoje, akcentavo jis.
M. Sinkevičius šią savaitę teigė planuojantis susitikti su darbą baigiančiais finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu, sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene bei V. Kondratovičiumi ir aptarti jų karjeros galimybes.
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Paskirtas premjeras yra užsiminęs, kad V. Kondratovičių ir K. Vaitiekūną norėtų matyti savo komandoje. Pasak M. Sinkevičiaus, tai galėtų reikšti darbą tiek pačioje Vyriausybėje, tiek jos kanceliarijoje.
Kaip skelbta, naujojoje Vyriausybėje Vidaus reikalų ministerijai vadovaus parlamentaras Martynas Katelynas.
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ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Vladislavas KondratovičiusMindaugas SinkevičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)
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