VRK gavo socialdemokratų teikimą dėl V. Kondratovičiaus kandidatūros Seimo rinkimuose

Prieš tai VRK gavo ir anksčiau kandidatuoti planavusio Seimo nario Ruslano Baranovo prašymą panaikinti jo politinės kampanijos dalyvio statusą.
Anksčiau LSDP buvo apsisprendusi pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro R. Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
Kaip skelbta, savo kandidatūrą šiuose rinkimuose savarankiškai kelia buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
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VRK teigimu, dalyvauti šiuose rinkimuose planuoja 11 politinių partijų – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „Nemuno aušra“, Liberalų sąjūdis.
Taip pat kandidatus kelti ketina parlamente atstovų neturinčios politinės jėgos: Laisvės partija, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), Centro dešinės sąjunga, Lietuvos regionų partija.
Šiuose rinkimuose taip pat ketina dalyvauti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Partijos vicepirmininkės Ligitos Girskienės teigimu, partija kels 2024 m. Seimo rinkimuose šioje vienmandatėje apygardoje kandidatavusį buvusį parlamentarą Gintautą Kindurį.
Politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki liepos 13 d. imtinai.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 d.
Jų prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.