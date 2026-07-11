Baltijos šalių atstovai atliko bendrą demaršą Rusijos URM: pakartojo, kad Maskva toliau skleidžia melą ir eskaluoja padėtį

Kaip skelbiama bendrame pranešime spaudai, per Baltijos valstybių diplomatinių atstovų Maskvoje demaršą Rusijos užsienio reikalų ministerijoje buvo atmesti liepos 4 dieną Rusijos užsienio reikalų viceministro Michailo Galuzino išsakyti melagingi teiginiai. Pabrėžiama, kad buvo pakartota, kad Baltijos šalys neatvėrė savo oro erdvės atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat Lietuvos, Latvijos ir Estijos laikinieji reikalų patikėtiniai atkreipė dėmesį į bendrą šių šalių užsienio reikalų ministrų pareiškimą, paskelbtą šių metų balandžio 10 d.
„Nepaisant nuosekliai įvairiais lygmenimis reiškiamos oficialios Latvijos, Estijos ir Lietuvos pozicijos, Rusijos pusė toliau skleidžia melą ir eskaluoja padėtį. Baltijos šalys atmeta Rusijos teiginius kaip visiškai nepagrįstus. Bepiločių orlaivių įskridimas į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė“, – sakoma bendrame trijų Baltijos valstybių pranešime spaudai.
Laikinieji reikalų patikėtiniai taip pat atmetė kitus melagingus Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnų pastaruoju metu išsakytus teiginius apie Baltijos šalis. Jie pabrėžė, kad Latvija, Estija ir Lietuva užtikrina visišką teisinės valstybės principų laikymąsi visų savo gyventojų atžvilgiu, o priešingi teiginiai nėra pagrįsti faktais ir rodo sąmoningą Rusijos bandymą skleisti dezinformaciją.
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„Baltijos šalių laikinieji reikalų patikėtiniai pasinaudojo proga dar kartą paraginti Rusiją nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Jie taip pat išreiškė tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose bei Ukrainos teisei į savigyną pagal JT Chartijos 51-ąjį straipsnį“, – sakoma bendrame pranešime.
ELTA primena, kad anksčiau Maskva nesyk kaltino Baltijos šalis, esą jos leidžia naudotis savo teritorija Ukrainai rengti atakas prieš Rusiją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai atmetė tokius kaltinimus.
Atsižvelgdamas į fiksuotus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda gegužę pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.
Be to, Rusijos leidinys „The Moscow Times“ šią savaitę pranešė, kad šios šalies užsienio reikalų ministerijos Daugiašalio bendradarbiavimo žmogaus teisių srityje departamento direktorius Grigorijus Lukjancevas pareiškė, neva Baltijos šalių valdžia rengiasi masiškai deportuoti rusakalbius gyventojus.
Prieš tai Rusijos URM paskelbė apie ketinimą kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl neva „sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo“ Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, „perrašo istoriją“ ir vykdo „baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką“.
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