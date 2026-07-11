Augintinio netekusi šeima autobusiuko vairuotoją kaltina abejingumu – pasak abiturientės ir jos tėčio, vairuotojas nekreipė dėmesio į vaikų raginimus vairuoti atsargiau, vadino gyvūną „tik dar vienu kryžiuku“, o partrenkęs šunį nesiteikė apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu ir pasišalino.
Taip pat, kalbėjo su portalu Lrytas bendravusi šeima, mokyklos paprašius apmokėti didžiules šuns gydymo išlaidas, vairuotojo netikėtai ginti stojo gimnazijos ūkvedys.
Įskaudinta abiturientė savo pyktį išliejo socialiniuose tinkluose, tačiau sulaukė dar vieno akibrokšto – vairuotojas ir mokyklos ūkvedys iš šeimos jau reikalauja neturtinės žalos atlyginimo.
Vaizdai gali sukrėsti: itin karštą dieną rastas užrištas maišas su katėmis – kūno temperatūra pasiekė 42 laipsnius
Pats autobusiuko vairuotojas aiškina, kad šuns netekusios šeimos kaltinimai yra šmeižtas, ir tikina, kad partrenktas gyvūnas po smūgio parbėgo namo, todėl šis veiksmų ir nesiėmė.
Į situaciją sureagavo ir Neveronių gimnazijos direktorė, savivaldybė bei policija.
Susiję straipsniai
Pasipasakojo viešai
Kaip portalui Lrytas neseniai pasakojo abiturientė Gustė Miškinytė, nelaimė įvyko gegužės 29-ąją. Šeimos namai yra prie pat Neveronių gimnazijos, kurią ką tik pati ir baigė, tad augintinis prasprūdo pro tvorą ir atsidūrė netoli ugdymo įstaigos.
„Šuo pralindo pro kaimyno nesutvarkytą tvorą. Kadangi Vėtra – mažas šuniukas, viena mergaitė ją pakalbino, tai ji norėjo draugauti ir pralindo pro tvorą“, – pasakojo mergina.
Incidentas įvyko praktiškai iš karto po Gustės paskutinio skambučio šventės.
„Gegužės 28 dieną šioje mokykloje paminėjau savo paskutinį skambutį, o kitą dieną įvyko ta nelaimė. Kaip tik per šventę pati direktorė man asmeniškai įteikė padėką už tai, kad visada rodžiau savo vertybes, kad labai daug dariau dėl šitos mokyklos, jog labai manimi didžiuojasi.
Ir kai visa tai įvyko, pasirodo, kad niekam niekas nesvarbu, ką tu prieš tai darei“, – nusivylimo neslėpė G. Miškinytė.
Neveronių gimnazija turi savo autobusiuką, kuris į pamokas ir iš pamokų vežioja vaikus. Lemtingą gegužės 29-ąją mokinius vairuotojas taip pat vežė į mokyklą, tačiau gatvėje pradėjo blaškytis šunelis. Autobusiuke buvę vaikai vairuotoją ragino važiuoti atsargiau, bet šis, tikina Gustė, jų neklausė.
„Vaikai man pradėjo rašyti, kad matėme tavo šunį, sakėme „stop“ arba kad mažintų greitį, o jis neva tik didino greitį, juokavo, kad čia tik šuniukas – jeigu partrenks, bus dar vienas kryžiukas.
Kartu už to mokyklinio autobusiuko važiavo mūsų pažįstamas, ir jis pats savo akimis matė, kaip partrenkė šunį. Taip viską ir sužinojome“, – pasakojo Gustė.
Sunkiai sužeistą gyvūną paėmęs jos tėtis, tęsė mergina, susisiekė su autobuso vairuotoju, papasakojo, kad šunelį išvežė į veterinarijos kliniką, bandoma jį išgelbėti, bet gydymas kainuos labai brangiai. Vyras pasiteiravo, galbūt būtų galima gražiai susitarti dėl kompensacijos.
„Tai jis su visais keiksmažodžiais tiesiog pasiuntė mus ir pasakė, kad jam nesvarbu“, – prisiminė Gustė.
Anot merginos, mokyklos direktorė iš pradžių buvo jos šeimos pusėje, vairuotoją esą dar ir pati ragino susitarti, pasirašyti draudimo dokumentus.
„Ir vairuotojas lyg jau buvo nusprendęs rašytis, bet tada atėjo mokyklos direktorės pavaduotojas ūkiui. Pradėjo aiškinti, kad nieko čia nepildys, nieko čia blogo nepadaryta, kad mes dėl visko patys kalti.
Jis įsikišo į visą šitą pokalbį ir pasakė, kad galime susirinkti daiktus ir išeiti“, – dėstė G. Miškinytė.
Iš tėčio sužinojusi apie kilusį ginčą ji nusprendė situaciją aprašyti socialiniuose tinkluose. Tačiau pamatę įrašus vairuotojas ir ūkvedys dar ir pareikalavo Gustės šeimos atlyginti neturtinę žalą – antraip kreipsis į teismą. Tam jie davė 24 valandas.
„Jie jau abudu – ir vairuotojas, ir pavaduotojas ūkiui – parašė pretenziją, kur ten ištraukė, kad 1000 eurų aš jiems dar turiu sumokėti“, – pasakojo abiturientė.
Paklausta, už ką turėtų susimokėti, ji tikino, kad savo įrašuose akcentavo abiejų vyrų tapatybes.
„Paminėjau, kad gėda ne tik vairuotojui, bet ir pavaduotojui, kad jis palaiko šitą elgesį. Parašiau sakinį, kad gėda ir už jį. Beje, jis yra ne tik pavaduotojas ūkiui, bet ir gamtos ir žmogaus mokytojas“, – pridūrė Gustė.
Net ir ją gynusi direktorė, pastebėjo mergina, dėl šios istorijos jau nieko nebesako.
„Kiek girdėjau, jai tiesiog liepta nešnekėti“, – spėjo G. Miškinytė.
„Vienu metu pasikalbėjau su dabartiniu Mokinių tarybos pirmininku, ir pasakiau, kad reikia kažkaip tą istoriją palaikyti – visi mokiniai palaiko, o jis, kaip pirmininkas, irgi turėtų pastovėti už tai, kas teisinga.
Tai iš pradžių jis irgi parašė komentarą, kad jam gėda būti tokios mokyklos pirmininku, ir tuomet kitą dieną direktorė susikvietė visus tuos vaikus, kurie man išreiškė palaikymą, ir prašė viską ištrinti, neteisti žmogaus iš anksto, ir kad taip elgtis negalima – neva jie teisia žmogų išgirdę tik mano istorijos pusę“, – pasakojo Gustė.
Anot abiturientės, iš pradžių vairuotojas lyg nieko nereikalavo – susidarė įspūdis, kad jam net nebūtų skaudu prarasti savo darbą.
„Ir kai viskas prasidėjo su tuo pavaduotoju ūkiui, tada jau jam parūpo viskas, ir kad aš jam turiu sumokėti tuos pinigus“, – pasakojo G. Miškinytė.
Pats Gustės tėtis už gyvūno nepriežiūrą gavo 15 eurų baudą. Ją gavo ir vairuotojas, tačiau mažesnę – vos 5 eurų.
„Dabar planas yra tiesiog viską viešinti. Mes iš pradžių siekėme, kad tas vairuotojas būtų nubaustas už tai, ką jis padarė, ir kad toks žmogus neturėtų dirbti mokykloje.
Šitoje mokykloje lieka mano brolis, ir aš nenoriu, kad toliau mokykloje liktų šie žmonės. Ir kiti vaikai nenori. Vaikai man vėliau pasakojo, kad net nebenori lipti į tą mokyklinį autobusą, kai yra tas vairuotojas. Tas ir yra skaudžiausia, kad mokykla šitaip įsikabinusi ir jo laikosi, kai vaikai patys sako, kad jiems skaudu, visiškai kitaip jau žiūri į tą žmogų“, – aiškino mergina.
Tiesa, nors vairuotojas ir ūkvedys liepė neturtinę žalą atlyginti per 24 valandas, tokį terminą jie šeimai davė dar birželio pradžioje. Kol kas kvietimo į teismą Gustė ir jos tėtis nesulaukė.
Mergina taip pat gavo dešimtis moksleivių žinučių, kurie paliudijo netinkamą vairuotojo elgesį.
Sureagavo direktorė
Neveronių gimnazijos direktorė Danguolė Marmienė situaciją apibūdino kaip labai sudėtingą – sprendimo būdų, anot jos, tikrai buvo ieškoma. Mokyklos vadovė kalbėjo nedrąsiai.
Direktorės žiniomis, šuo tose vietovėse bėgiojo jau ne pirmą kartą, šeimininkų lemtingą akimirką šalia nebuvo. Anot D. Marmienės, abiturientė socialiniuose tinkluose paskelbė darbuotojų asmeninius duomenis, todėl šie ir supyko.
„Tai vienintelis dalykas, ko jie norėjo, kad tiesiog ištrintų pavardes, vardus, nes ir dabar gavome grasinantį laišką į mokyklos paštą. O žmonės tiesiog nieko šitoje vietoje nepadarė.
Tai ir aš paprašiau, kad ištrintų tai, kas liečia duomenų apsaugą. Nieko daugiau. Iš tikrųjų labai sudėtinga, kaip tų vertybių tada laikytis, kaip gražiai susitarti. Čia yra dvi medalio pusės, ir man labai gaila“, – Lrytas sakė direktorė.
Pasak Neveronių gimnazijos vadovės, su vaikais mokykloje dirbo psichologai, socialinė pedagogė, bet dauguma mokinių, pasak jos, incidento nematė. Vienas mokinys, tęsė direktorė, pasakojo, kad šuniukas bandė lipti į autobusiuką, pateikė kiek kitokią įvykių versiją.
„Pasakojo, kad vairuotojas važiavo du šimtus-tris šimtus metrų stabčiodamas, tiesiog vis sustojo, nes nematė. Po tų kelių šimtų metrų jau lyg ir norėjo važiuoti, ir pasigirdo kažkoks bildesys.
Sakė, kad šuo persivertė ir nubėgo. Klausiu: ar tikrai nubėgo? Sakė, kad mes niekaip nebūtumume jo pagavę ir kažkur nunešę“, – pokalbius su vaikais prisiminė D. Marmienė.
Ji tikino dėl situacijos besikonsultuojanti ir su teisininkais, ir su savivaldybe, nes su tokiais ginčais dar nėra susidūrusi.
„Aš irgi negaliu nieko kaltinti, nes visiems stresas. Bet kai viskas prasidėjo socialiniuose tinkluose ir vaikai sakė, kad reikia jį (vairuotoją, – aut. past.) atleisti – kokiu teisiniu pagrindu? Jis gavo baudą, mes tikrai su juo pasikalbėjome“, – aiškino mokyklos direktorė.
Anot jos, autobusiuko vairuotojas ir pats buvo susijaudinęs, tikino esą negalintis rašyti to, ko net nebuvo, nes ir pats patikino, kad partrenktas šuo kažkur nubėgo.
D. Marmienė taip pat akcentavo, kad mokykla atsiriboja ir niekaip nėra susijusi su darbuotojų prašymais atlyginti neturtinę žalą.
„Bet aš iki dabar nežinau, ką padarė pavaduotojas ūkiui, kad jis taip socialiniuose tinkluose yra (peikiamas). Aš tiesiog nežinau, ką jis padarė. Aš tikrai kalbėdama su Gustės mama atsiprašiau ir labai apgailestavau“, – tikino direktorė.
Ji aiškino dabar norinti išlikti neutrali, kad situacijoje pridarytų „kuo mažiau žalos“.
Gyvūnas mirė ant operacinio stalo
G. Miškinytės tėtis Tadas Miškinis portalui Lrytas papasakojo ir savo įvykių versiją. Leisgyvį augintinį jis pats rado baloje ir skubiai nuvežė veterinarams.
„Man paskambino uošvis ir pasakė – važiuokit, guli baloje palei kelią pervažiuota. Šiaip tai šuo judrus, energingas ir draugiškas, nebuvo piktybinis.
Akcentas tame, kad kai pradėjome aiškintis, kas nutiko ir kaip, tai paaiškėjo, kad vairuotojas net nestojo, o važiavo ir nuvažiavo. Vaikai prašė sustoti, dar prieš tai šaukė, kad nepervažiuotų, kad pristabdytų, dar tas šuo atlydėjo kaimynų vaikus iki autobusiuko, bandė įlipti, tai vairuotojas tikrai matė tą šunį.
Kai šnekėjome, jis sakė: taip, tai aš mačiau tą šunį, bėgo, bet dėl kiekvieno šuns aš čia nestabdysiu“, – citavo T. Miškinis.
Nuvykęs į mokyklą abiturientės tėvas esą patikino, kad dėl paties šuns suvažinėjimo fakto jis vairuotojo nekaltina, nes patys savo augintinio nesužiūrėjo. Tačiau kaltinimas buvo kitas.
„Esmė yra ta, kad pagal kelių eismo taisykles jis turėjo pranešti ir paskambinti 112. Tuo labiau, kad autobusiuke buvo vaikų, kurie žinojo, kieno tas šuo. Būtų pasakę, mes būtume greičiau sureagavę, greičiau pristatę pas veterinarus ir dėl tos papildomos valandos gal būtų visai kita šuniuko baigtis“, – svarstė T. Miškinis.
Kai jis pats atvyko kalbėtis su vairuotoju ir ieškoti sprendimų, šuo dar gulėjo ant operacinio stalo.
„Vyko kalba, kad operacija kainuos apie 1000 eurų. Sakau: tai yra mūsų kaltė, kad mes to šuns nesužiūrėjome, bet yra tavo kaltė, kad tu nuvažiavai, nors pats sakei, kad matei, dar autobusiuke pasijuokei, kad čia bus dar vienas kryžiukas, jeigu neišgyvens.
Verkiantiems vaikams tokią repliką metė – žmogus dirba su vaikais, betarpiškai su jais bendrauja ir rodo jiems tokį amoralų elgesį“, – piktinosi Neveronių gyventojas.
T. Miškinis vairuotojui galiausiai pasiūlė užregistruoti įvykį draudimui.
„Civilinė atsakomybė yra mokyklos, mes, kaip sakoma, priisiimame tą kaltę, kad nesužiūrėjome, tu prisiimi kaltę, kad pabėgai iš įvykio vietos, bet mes to neeskaluojame – reikia gelbėti augintinio gyvybę ir tai brangiai kainuos“, – savo žodžius prisiminė vyras.
Nors mokyklos direktorė tame problemų nematė, vairuotojas irgi buvo sukalbamesnis, netrukus išstojo gimnazijos ūkvedys.
„Sako: o kodėl jis čia turi ką nors rašyti, jeigu jis nieko blogo nepadarė? Sakau: palaukit, kaip jis nieko blogo nepadarė, jei jis pabėgo iš eismo įvykio?
Jis neturėjo gelbėti to šuns, neturėjo jam daryti dirbtinio kvėpavimo ar vežti pas veterinarus. Bet elementariai įrašyta pagal įstatymą, kad šuo yra turtas.
Šnekėjau su juristais – net jeigu pakelėje gulėtų dviratis ir jis jį pervažiuotų, jis turėtų sustoti ir paskambinti 112, sulaukti tolimesnių policijos nurodymų.
Jis negali teisiog nuvažiuoti, nes tai yra sunaikintas turtas. Šuo buvo veislinis, su kilmės dokumentais, nuo pirmos dienos buvo mylimas ir prižiūrimas. Užaugintas, vakcinuotas, čipuotas“, – aiškino T. Miškinis.
Kaip ir dukra, taip ir tėvas kartojo tą patį – kad atsiradus užnugariui nuomonę jau pakeitė ir vairuotojas.
„Cituoju: aš nieko nerašysiu, man po***j, darykit, ką norit – atsistojo ir išėjo. Kelių minučių tarpe man paskambino iš veterinarijos ir pranešė, kad Vėtra operacijos neišgyveno.
Kai darė rentgeną, paaiškėjo, kad buvo plyšusi diafragma, sutraiškytas vienas inkstas, dalis žarnyno, kepenų dalis patraiškyta“, – vardijo T. Miškinis.
Nepavykus susitarti su vairuotoju vyras kreipėsi į policiją dėl pasišalinimo iš eismo įvykio, parašė pareiškimą.
„Policija man dar skambino, kad vairuotojas kaip ir norėtų tartis kažkaip kitaip – sakau, kad kitaip jau nėra ką tartis, šuo jau numirė, jau nereikia jam operacijos daryti. Ji jau padaryta – baigėsi tragiškai. Tai susimokėjau veterinarams ir užsikūrė toliau visa sistema“, – pasakojo pašnekovas.
Tuo metu dukra Gustė savo skaudulius išliejo internete. Pasak Tado, atsirado ir tėvų, kurie paliudijo, kad vaikai lemtingą dieną maldavo vairuotojo sustoti.
„Dar atsirado viena mama, kuri parašė, kad vairuotojas jai yra žinomas ir anksčiau su ja yra dirbęs Pravieniškių įkalinimo įstaigoje, ir kad apskritai jis yra žiauraus elgesio, žiauriai elgdavosi su nuteistaisiais, šunis ir kates kieme spardydavo. Kad tikrai žiaurus žmogus, bjauraus charakterio“, – pasakojo T. Miškinis.
Vyrą nustebino ir policijos elgesys – esą turimą vaizdo įrašą šeima nusiuntė pareigūnams, nurodė ir galimų liudininkų kontaktus. Vaizdo įraše matosi, kaip šuo šliaužia ir nukrenta ant sankryžos.
„Paskui klausiau liudininko, ar policija su juo susisiekė – sakė, kad niekas iš policijos neskambino, nieko nesiteiravo ir neieškojo. Tai klausimas, ar negali būti taip, kad buvęs pareigūnas gal ir pažįstamų rado, kad taip įdomiai priimta?
Be to, tie patys policininkai, kai priėmė pirminį pareiškimą, man sakė, kad jo parodymai irgi keitėsi tris kartus – nuo to, kad nieko nematė, paskui jau matė, bet tas šuo namo nubėgo. Tai suprantu, kad jis su kažkuo konsultavosi ir eigoje jo pozicija keitėsi kelis kartus“, – svarstė T. Miškinis.
Keista, anot jo, ir penkių eurų bauda, kai vairuotojui turėjo grėsti šimtinės baudos ir teisių atėmimas.
„Jeigu šuo dar kurį laiką išgyveno tokios būklės, jeigu jis būtų papuolęs anksčiau ant to operacinio stalo, vos ne pusantros papildomos valandos veterinarai būtų turėję“, – apgailestavo Tadas.
Abiturientės tėtį pribloškė ir mokyklos darbuotojų pretenzijos.
„Nusiunčiau advokatams pažiūrėti, sako – cirkas be pinigų. Dar nėra tekę girdėti, kad mokykla abiturientę egzaminų metu dar gąsdintų į teismą paduoti, ir dar pinigus išmušinėtų.
Kur moksleivė per 24 valandas galėtų gauti du su puse tūkstančio eurų? Ir pats terminas – 24 valandos. Kai būna pretenzija, tai tu į pretenziją turi berods 21 dieną sureaguoti. Tai yra grynai psichologinis spaudimas susidoroti, jeigu jūs neužsičiaupsite“, – svarstė vyras.
„Kur čia tas šmeižtas? Kad pasišalino iš eismo įvykio pervažiavęs šunį? Taip, pasišalino. Kad pavaduotojas ūkiui nuo pirmos minutės ėmė teisinti vairuotoją? Taip, teisino, kur čia šmeižtas? Kodėl teisino – irgi negaliu pasakyti, kas juos sieja“, – pridūrė T. Miškinis.
Vyras pabrėžė, kad dėl situacijos kreipėsi ir į savivaldybę, ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM).
Vairuotojas kaltinimus vadina šmeižtu
Portalui Lrytas pavyko susisiekti ir su mokyklinį autobusiuką vairavusiu vyriškiu. Tiesa, labai didelio noro bendrauti jis nerodė, buvo susierzinęs.
„Patys paleido tą šunį, pakišo man po autobusu, ir dabar kažko nori. Nesuprantu reikalo, kodėl jūs man neduodat ramybės“, – aiškino vairuotojas.
Vyras neigė, kad pasišalino iš įvykio vietos, tikino, kad abiturientės tėvas norėjo jį priversti aprašyti situaciją melagingai.
„Tas šuns šeimininkas po visų tų įvykių iš karto atėjo ir sakė, kad pretenzijų man neturi. Pirmi jo žodžiai buvo. O kai aš nesutikau parašyti, kad jis vedėsi su pavadėliu šunį ir nuo pavadėlio palindo po autobusiuku, tada jis pradėjo gąsdinti, kad aš pasišalinau iš įvykio vietos“, – teigė vairuotojas.
Jis pabrėžė nieko apie šunį nesakęs ir autobusiuke buvusiems vaikams, kaltinimus vadino šmeižtu.
„Man trūksta žodžių, aš pats turbūt eisiu į teismą kaip privatus asmuo, ir viskas“, – nurodė jis.
Vairuotojas tikino, kad partrenktas šuo dar spėjo nubėgti namo, todėl nieko blogo nepagalvojęs.
„Viskas yra nufilmuota. Pats gavo baudą už šuns nepriežiūrą, o paskui skundžia, kad aš čia kalčiausias. Tai kodėl tas šuo palindo? Dėl to, kad jis neprižiūrimas, laksto po gatvę“, – skundėsi vyras.
Jis pridūrė, kad už tai, jog apie įvykį nepranešė telefonu 112, policija jį jau nubaudė. Pasak vairuotojo, jeigu kita pusė nenorės taikytis, dėl savo garbės jis kovos teisinėmis priemonėmis.
Ką daro policija ir savivaldybė?
Pasak Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jolantos Jankauskienės, svarbu pabrėžti, kad konfliktas įvyko ne tarp mokyklos ir šeimos, o tarp atskirų mokyklos darbuotojų ir gyventojų.
„Teisėsaugos institucijos priėmė sprendimus ir įvertino kiekvieno veiksmus – tiek tai, kad palaidas šunelis neturėtų bėgioti, tiek ir vairuotojo, kuris nuvažavo, ir kiekviena šalis gavo administracines baudas“, – nurodė ji.
Savivaldybės atstovė tikino, kad pagalba buvo suteikta ir tiems mokiniams, kurie važiavo autobuse, ir mergaitei, kuri neteko augintinio.
„Tai tarpininkavimas yra toks, kad suteikiama pagalba, konsultacijos, kaip reikėtų elgtis. Kreipėmės į Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, kad tiesiog suteiktų tą pagalbą, emocinį nuraminimą. Tokia mūsų yra pagalba. O viską analizuoja ir kelių eismo policija, ir atitinkamos tarnybos“, – Lrytas teigė J. Jankauskienė.
Paklausta, ką savivaldybė žino apie šį įvykį, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja tikino taip pat girdėjusi versiją, kad partrenktas šuo spėjo pabėgti.
„Mūsų žiniomis, tiesiog atsitrenkė tas šuniukas į autobuso ratą ir dar nubėgo. O vairuotojas nepagalvojo – tik paskui sužinojo, kad patyrė sužalojimus ir tas šuniukas mirė“, – aiškino ji.
Mokiniai, pasak jos, jau atostogauja ir baigė mokyklą, tad pats procesas ir konfliktas nurimęs.
„Tarsi tos priemonės jau buvo priimtos, situacija daugmaž suvaldyta, tarsi gimnazija užtikrino mokinių gerovę, emocinę pagalbą organizavo.
Mes tikrai suprantame, kad mergaitei skaudu, ir tie, kurie augina kažkokį gyvūną, tikrai puikiai viską supranta. Mano duomenimis, net į mediaciją kreipėsi mokyklos darbuotojai, nes jie irgi lygiai taip pat nori susitaikyti, ir niekas nenori, kad vyktų konfliktai. Bet tos mediacijos šeima irgi lyg nenorėjo priimti“, – komentavo J. Jankauskienė.
Daugiau incidento aplinkybių portalui Lrytas antradienį pateikė ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai.
„Gegužės 29 d. apie 13.40 val. gautas pranešimas, kad Kauno r., Neveronių k., mirkoautobusas mirtinai sužalojo šunį. Kauno apskr. VPK dėl įvykio buvo pradėta administracinė teisena.
Nustatyta, kad mikroautobuso „Mercedes-Benz Sprinter“ vairuotojas, kliudęs gyvūną, nesustojo ir apie eismo įvykį nepranešė. Jis nubaustas pagal LR ANK 417 str. 7 d.
Taip pat nustatyta, kad šuns savininkas neužtikrino tinkamos augintinio priežiūros, dėl ko buvo sukeltas pavojus eismo saugumui. Dėl augintinio nepriežiūros vyras nubaustas pagal LR ANK 346 str. 1 d. ir LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 20 str. 2 d. 1 p., dėl gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo 8.3, 46 p.“, – rašoma policijos pateiktame komentare portalui Lrytas.
gyvūnasŠuoKauno rajonas
Rodyti daugiau žymių