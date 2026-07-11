Pasienyje su Baltarusija ir vėl nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną

Su migrantų antplūdžiu toliau susiduria Latvija. Šios valstybės pasieniečiai penktadienį į šalį neįleido 85 užsieniečių. Lenkijos pasienio tarnyba ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)BaltarusijaLietuvos ir Baltarusijos pasienis
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