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Pasienyje su Baltarusija ir vėl nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną

2026 m. liepos 11 d. 08:56
Pastarąją parą Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) nefiksavo neteisėtų migrantų bandymų patekti į šalį iš Baltarusijos.
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Su migrantų antplūdžiu toliau susiduria Latvija. Šios valstybės pasieniečiai penktadienį į šalį neįleido 85 užsieniečių. Lenkijos pasienio tarnyba ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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