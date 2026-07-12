Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky portalui Lrytas patvirtino, kad dėl šio incidento kreiptasi į policiją.
Ji pasakojo, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip liepos 4 dieną, apie pusę 5 ryto, du jaunuoliai, eidami pro Lietuvos žydų bendruomenės namų pastatą, ant jo greičiausiai lūpdažiu palieka kelis užrašus. Pagal jaunuolių aprangą, panašu, kad jie keliavo iš pasilinksminimo vietos.
„Ten buvo užrašyti trys lozungai: „Hitleris turėjo planą“, „Jūs – blogiau už nacius“ ir „Gaza turi būti laisva“. Berniukas – aiškiai vietinis, europietis, o mergaitė – tamsesnio gymio“, – stebėjimo kamerų užfiksuotus vaizdus Lrytas apibūdino F. Kukliansky.
Išpuolis per JAV minėjimą Vilniuje: jaunuolis užšoko ant milžiniškos vėliavos ir ją trypė
Šis atvejis, anot jos, ne pirmas. Tokius incidentus Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė jau vadina sisteminiais – esą pripaišoma ir svastikų, ir kitų draudžiamų simbolių bei žodžių.
„Jaunimą aš galiu suprasti. Galiu suprasti jų veiksmų esmę. Vasara, pagėrę, vis tiek jų galvoje jau yra mintis, kad žydai – blogi ir kalti dėl ko tik nori, bet normaliai elgdamiesi jie galbūt neišreikštų tokių minčių. Akivaizdu, kad jų pasąmonėje yra aiškus nusistatymas prieš žydus“, – Lrytas kalbėjo F. Kukliansky.
„Ką su tuo daryti – aš nežinau. Mes patys užsiimame mokytojų ir vaikų lavinimu, gal daugiau nei valstybė. Patys organizuojame seminarus, vežamės profesorius iš Amerikos, bet mes neturime mechanizmo patikrinti, kokią įtaką tie seminarai turi tolesniam žmonių gyvenimui. Mes mokome mokytojus, mokytojai turi perduoti informaciją vaikams, vaikai grįžta namo ir gal jiems ten sako visai ką kita“, – tęsė ji.
Toks ryškėjantis negatyvus nusistatymas prieš žydų bendruomenę, pasak F. Kukliansky, kelia didelį susirūpinimą.
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Ji priminė ir praėjusį savaitgalį fiksuotą incidentą, kai prie Televizijos bokšto policija sulaikė JAV vėliavą trypti pradėjusį jaunuolį, kuris, kaip paaiškėjo, yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Į teisėsaugos akiratį S. Vinokuras patenka ne pirmą kartą. Pernai liepą Vilniuje, Panerių kapinėse, prie žydų atminimo vietos buvo pastebėti padėti plakatai su prieš Izraelio veiksmus Gazos Ruože nukreipta informacija. Tai buvo padaryta Lietuvoje viešint Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui ir kitiems šios šalies atstovams.
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė kritiką žėrė ir besiplečiančioms tam tikroms organizacijoms, kurios pasisako prieš žydus, remia Palestiną, ir, jos žodžiais, buria „absoliučiai neišsilavinusių žmonių grupes“.
„Mes ėjome į koncertą, kurį darė Izraelio simfoninis orkestras, buvo daug mūsų bendruomenės narių, tai negalėjome užeiti, mus turėjo apsupti policija, nes šitie palestiniečiai buvo labai agresyvūs.
Aš negaliu to paaiškinti, nes Lietuvoje gyvenantys žydai neturi nieko bendro su Izraeliu, išskyrus tai, kad Izraelis yra istorinė jų tėvynė. Tie žmonės, kurie gyvena Lietuvoje ir turi Izraelio pilietybę, net negali balsuoti. Izraelyje yra griežtos taisyklės, turi nuolat gyventi, kad galėtum balsuoti. Aš negaliu nueiti į ambasadą ir balsuoti – taip neveikia.
Mūsų ryšys ir poveikis Izraelio politikai yra simbolinis. Tas žydų bendruomenės puolimas dėl Gazos... Aišku, tie vaikai nežino, kas yra koncentracijos stovyklos. Jiems tai – neįdomu“, – įsitikinusi F. Kukliansky.
Ji akcentavo, kad Lietuvoje gyvenantys žydai šiuo metu jaučiasi mažiau saugūs, nei anksčiau. Bet ko nebeįsileidžia ir į savo bendruomenės namus – dabar reikalinga išankstinė registracija, kad būtų galima patikrinti, kas nori apsilankyti.
„Mes saugomės savo jėgomis. Mūsų apsauga yra neprofesionali, ginklų neturi. Tokia ir apsauga. Jeigu kažkas su lūpdažiu padažė ant sienos – vienas dalykas, bet negali žinoti, kada atsiras agresyvūs žmonės. Nėra taip, kad būtų ramu“, – Lrytas teigė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė.
Apspjaudė žydus turistus
Nuotrauka su šiuo užrašu socialiniuose tinkluose pasidalijo konservatorius Matas Maldeikis. Antisemitizmo apraiškos Lietuvoje parlamentarui kelia nerimą – jis priminė ir prieš kelias dienas nutikusį atvejį, kai vienas skandalingas veikėjas apspjaudė žydų keliautojus.
„Antisemitizmas yra ne tiek požiūris į žydų tautą ar Izraelio valstybę, kiek vidinės žmogaus ir visuomenės būsenos rodiklis. Tokie užrašai, toks elgesys su keliautojais yra simptomas. Ženklas, kur mažais žingsniais judame. Ir Lietuva čia nėra išimtis“, – apgailestavo M. Maldeikis.
Omeny politikas turėjo situaciją, kai neseniai Vilniuje vyras užsipuolė asmenų grupę, o savo veiksmus filmavo ir juos paviešino.
Vilniaus apskrities policijos atstovai šios savaitės pradžioje informavo, kad liepos 5 d., apie 23 val., feisbuke vyras (gim. 1972 m.) įkėlė vaizdo įrašą, kuriame jis viešai tyčiojosi, kurstė neapykantą, diskriminavo žmonių grupę dėl jų tautybės, kalbos, kilmės, religijos, tikėjimo, o tiksliau – priėjęs prie viešoje vietoje stovinčių trijų vyrų juos apspjovė bei skatino ir kitus žmones tai daryti.
Įraše matyti, kaip filmuotojas prieina prie trijų gatvėje stovinčių žydų tautybės vyrų ir pradeda juos kalbinti lietuviškai, tačiau šie paprašo kalbėti angliškai. Tuomet vaizdo įrašo autorius angliškai sako girdėjęs, kad žydai mėgsta spjaudyti ant krikščionių. Nors vyrai tai neigia, filmuotojas jų nesiklauso, liepia jiems važiuoti namo, o vėliau du iš jų apspjaudo. Vyras buvo sulaikytas.
Sulaikytasis yra socialinių tinklų aktyvistas Grafas Liutkevičius. Greta šio vaizdo įrašo G. Liutkevičius paviešino ilgą savo paaiškinimą, žydus kaltindamas įvairiomis blogybėmis ir ragino kitus žmones elgtis taip pat. Šiuos du vaizdo įrašus feisbuke vienijo prierašas: „Naujas IŠŠŪKIS: „apspjauk sionistą ir paviešink“.
Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Už tai gresia iki dvejų metų nelaisvės.
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