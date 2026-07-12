Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimo projektą įregistravęs parlamentaras siūlo dešimteriopai didinti baudas už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimą.
Jei Seimas pritartų, atsakingi asmenys, pažeidę Lietuvos valstybės, užsienio valstybės, Europos Sąjungos (ES) ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarką, galėtų susilaukti įspėjimo arba nuo 100 iki 300 eurų siekiančios baudos. Šiuo metu už tai gresia baudos nuo 10 iki 30 eurų.
Seimo Užsienio reikalų komiteto nario A.Ažubalio nuomone, galiojančios baudos yra per mažos ir jos nebeatlieka prevencinės funkcijos. Lietuvos Respublikos vėliavos iškėlimas valstybės švenčių dienomis, jo teigimu, yra ne vien simbolinis veiksmas, bet ir svarbi pilietiškumo bei pagarbos valstybei išraiška.
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„Matomas valstybės simbolių naudojimas viešojoje erdvėje stiprina tautinę tapatybę, visuomenės solidarumą ir bendrą atsakomybės už valstybės ateitį jausmą. Tai ypač aktualu šiandienos geopolitinėje aplinkoje, kai valstybės susiduria ne tik su karinėmis, bet ir su informacinėmis bei kitomis hibridinėmis grėsmėmis, kurių tikslas – silpninti visuomenės pasitikėjimą valstybe, jos institucijomis ir skaldyti piliečių vienybę“, – dokumento aiškinamajame rašte sako A. Ažubalis.
Valstybės simbolių demonstravimas per nacionalines šventes, jo teigimu, prisideda prie visuomenės atsparumo tokioms grėsmėms, o sąmoningas jų menkinimas ar demonstratyvi nepagarba valstybės šventėms ir simboliams gali būti suvokiami kaip priešiškumo valstybei išraiška, skatinanti visuomenės susipriešinimą, mažinanti pagarbą konstitucinėms vertybėms.
Griežtinti atsakomybę siūlo jau nuo šių metų gruodžio
Rudens Seimo sesijoje planuojamas pateikti ANK pakeitimo projektas numato, kad Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybės, ES ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba už jų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 100 iki 120 eurų.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims siūloma numatyti nuo 100 iki 160 eurų baudas.
Toks administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą juridinių asmenų vadovams, gyvenamųjų namų savininkams arba už jų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo 120 iki 160 eurų, o valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 160 iki 300 eurų.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo šių metų gruodžio 1 d.
Pagal galiojantį Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, valstybinių švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, pastatų, taip pat gyvenamųjų namų. Išimtis taikoma tik gyvenamiesiems namams, kuriuose nėra nuolat gyvenama.