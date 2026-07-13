„Labai nemalonu sulaukti tokių epitetų – juolab, dar nepradėjus dirbti, galbūt permažai įsigilinus į mano ankstesnes veiklas. Bet laikas parodys, kas yra teisus“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė T. Valys, paklaustas apie A. Syso poziciją.
„Žinote, labai (gerai – Lrytas) būtų konkrečiai žinoti, kurioje vietoje esi kosmonautas, jeigu toks ir esi“, – šyptelėjo jis.
Praėjusią savaitę A. Sysas portalui Delfi rėžė tiesiai, T. Valį pavadindamas „kosmonautu“.
T. Valiui ginantis dėl opozicijos užduotų klausimų, I. Šimonytė atšovė: „Toks darbas“
„Įspūdžiai yra patys prasčiausi. Paprašiau, kad kitą kartą ateitų pasiruošęs ir žinotų skaičius, o nepasakotų apie kosminius laivus padangėse“, – praėjusią savaitę portalui Delfi kalbėjo politikas.
Finansų ministrui teks intensyviai bendradarbiauti su Seimo BFK, todėl T. Valys aiškina, kad su A. Sysu žada pasikalbėti asmeniškai.
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„Tai bandysime išsiaiškinti tuos nesusipratimus, išankstinius vertinimus, priežastis, kodėl taip susidarė. Ir tikiuosi, kad darbais bus galima paneigti“, – nurodė paskirtasis ministras.
Kritikos turėjo ir kiti „socdemai“ bei koalicijos partneriai, tikinę, kad paskirtasis ministras atvyko į Seimą nepasiruošęs, nesugebėjo atsakyti į parlamentarų užduodamus klausimus.
Daugelis kilstelėjo antakį po T. Valio susitikimo su konservatorių frakcija. Pastarajame netrūko aistrų ir ginčų – daugiausiai klausimų paskirtajam ministrui turėjo anksčiau Finansų ministerijai vadovavusios Gintarė Skaistė bei Ingrida Šimonytė. Politikės stebėjosi T. Valio atsakymais, kritikavo paskirtojo ministro nepasirengimą.
„Žinote, praeitą savaitę viskas labai greitai vyko. Dieną prieš sužinai, kad kažkur reikės dalyvauti, galbūt iš tikrųjų sklandesniam prisistatymui norėtųsi daugiau laiko, ir daugiau patirties būtent dalyvaujant šitokiuose susitikimuose. Bet žinote, niekas negimė mokėdamas“, – pastebėjo jis, pridurdamas, kad jau sulaukė patarimų ir iš partijos kolegų, ir iš pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus.
Susitinka su liberalais
Su žurnalistais Seime paskirtasis finansų ministras bendravo prieš susitikdamas su Liberalų sąjūdžio frakcija.
Tiesa, šis susitikimas su T. Valiu planuotas praėjusį trečiadienį, tačiau paskirtasis ministras į posėdį neatvyko. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen tuomet teigė, kad ministrui kvietimą siuntė per Seimo posėdžių sekretoriatą.
Pats T. Valys portalui Lrytas sakė, kad apie susitikimą su liberalais sužinojo tik iš žiniasklaidos. Pirmadienį jis atsiprašinėjo dėl susiklosčiusios situacijos.
„Aš tikiuosi, kad bus daugiau kolegiškas pokalbis, diskusija, dalinimasis vizijomis, o ne egzaminas“, – prieš posėdį sakė jis.
Prieš savaitę susitikime su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovais paskirtasis ministras tikino esąs egzaminuojamas ir neslėpė nepasitenkinimo.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino XXI-osios Vyriausybės sudėtį.
Antradienį Seimas spręs dėl M. Sinkevičius Vyriausybės programos. Jeigu parlamentarai ją patvirtins, tą pačią dieną naujasis Ministrų kabinetas prisieks ir įgis įgaliojimus veikti.
Taurimas Valysfinansų ministrasFinansų ministerija (FM)
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