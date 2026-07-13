Savo vertinimu jis pasidalijo „Substack“ kanale. A. Tapino teigimu, sunku patikėti, kad po 2024-ųjų spalį vykusių Seimo rinkimų Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) formavo trečią valdančiąją daugumą ir Vyriausybę.
Jis pastebėjo, kad vertindamas pirmąją „socdemų“ Vyriausybę, vadovaujamą Gintauto Palucko, jis ministrams skyrė netgi geresnius balus nei buvusios Ingridos Šimonytės kabineto nariams. Vis tik, vėliau vertinimai prastėjo, kai Vyriausybės vadovės rolės ėmėsi Inga Ruginienė.
„Tai dabar pažiūrėkim ir palyginkim, ką mes čia turime su visomis trimis vyriausybėmis“, – rašė A. Tapinas.
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Naująjį energetikos ministrą, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovą Luką Savicką visuomenininkas įvertino šešetu. Jis akcentavo, kad pareigas paliekantis Žygimantas Vaičiūnas buvo vienas geriausiai dirbančių ministrų, todėl šio pakeitimo logika yra vienintelė – politinė.
„Lukas Savickas yra kaip iš klonavimo mašinos ištrauktas jaunas politinis technokratas-oportunistas ir sakau tai be jokio kritikos atspindžio. Aukštos grindys, bet žemos lubos, kur padėsi, realiai ten tiks su tokiu aukštesniu nei vidutinis balu, gėdos nepadarys ir bus visa galva aukštesnis už kai kuriuos kitus kabineto narius. Bet vis tiek keitimas nėra sveikas galvojant apie valstybę“, – įžvalgomis dalijosi A. Tapinas.
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Tuo metu demokratas Kęstutis Mažeika, vadovausiantis Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM), lyginant su ankstesniais ministrais sulaukė palankiausio A. Tapino vertinimo – 7 balų iš 10.
„Šiaip logiškas demokratų sprendimas ir profesionalus kandidatas – turintis agronomo išsilavinimą, jau visai nemažai politinės patirties, išbandęs ir Aplinkos ministro kėdę Skvernelio Vyriausybėje“, – dėstė jis.
Kito Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovo Lino Kukuraičio pasirinkimą vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) visuomenininkas pavadino „pobuke politine logika“. Anot A. Tapino, iki šiol ministre dirbusią Mariją Jakubauskienę naujajam premjerui veikiausiai buvo lengva paaukoti, nes ji – nepartinė.
L. Kukuraičiui A. Tapinas skyrė 4,5 balus iš 10.
„(...) vėlgi viskas tvarkoje – patyręs empatiškas politikas, visą kadenciją dirbęs ministru, bet ne medicinoje, o socialinėje apsaugoje. Tai tegu tęsia darbus ten, kur tikrai nusimano, o sveikatos apsaugoje tegu toliau laikosi Jakubauskienė. Bet jeigu Kukuraitis į socminą, kur tada Ruginienę padėti. Va taip ir konstruojama Vyriausybė – o kur ją padėti?“ – rašė A. Tapinas.
Finansų ministras – naujosios Vyriausybės I. Adomavičius
Bene prasčiausiu balu A. Tapinas įvertino paskirtąjį finansų ministrą Taurimą Valį. Jo pirmtakui Kristupui Vaitiekūnui jis buvo davęs gerokai pozityvesnį vertinimą – 7,5 balus iš 10.
A. Tapino teigimu, T. Valys jau pretenduoja tapti skandalingai pagarsėjusio buvusio kultūros ministro, „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus atitikmeniu M. Sinkevičiaus kabinete.
„(...) stato atseit saviškį – politinį perbėgėlį Taurimą Valį, kuris jau pademonstravo potencialą tapti antruoju Ignotu Vyriausybėje, visišką neatsparumą kritikai, narciziškumą ir kurį patys socdemai viduje vadina kosmonautu. Kodėl taip reikėjo daryti, niekas negali atsakyti“, – pastebėjo A. Tapinas.
Prasčiausiai įvertino vidaus reikalų ministrą
Prasčiausio balo – 1 iš 10 – sulaukė naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. A. Tapinas rėžė tiesiai – „socdemas“ atitinka visus kriterijus, kaip nebūti tinkamu ministru.
„Dar vienas šviežias politinis perbėgėlis, tik demonstruojama ištikimybe, o ne sugebėjimais įsitrynęs į vidinį Sinkevičiaus ratą. Pagal išsilavinimą chemikas, dirbo programuotoju ir Krikščioniškos kultūros instituto vadybininku, politinės patirties faktiškai nulis. Ir jam patikima vadovauti vienai sudėtingiausių ministerijų Lietuvoje.
Visiškai nesigilinu į jo pažiūras ar praeities pasisakymus, bet tik į kompetenciją – ir jos absoliučiai nėra. (...) Net Ignotas buvo logiškesnis, nes buvo dainavęs ant scenos“, – ironizavo visuomenininkas.
Palankiausiai vertinamas naujokas – L. Alsys
Kitų naujųjų ministrų atžvilgiu A. Tapinas nebuvo toks kritiškas.
Darbą baigiantį aplinkos ministrą Kastytį Žuromską jis buvo įvertinęs dvejetu, o paskirtajai ministrei Ievai Andriulaitytei skyrė 5,5 balo iš 10.
Tiesa, visuomenininkas pastebėjo, kad pastaroji yra nežinoma net „socdemų“ vadovams, tačiau, ironizavo A. Tapinas, turėtų būti dėkinga dėl savo pirmtakų nuleistos kartelės.
„Aušriniai ministrai kažką suko, kažką organizavo, kažkur užlėkinėjo su nekilnojamuoju turtu ir valstybine žeme, žodžiu darė tai, ką aušriečiai moka geriausiai – maklino. Gal ir su aplinkos apsauga kažką veikė, bet niekas to nepastebėjo.
Tai Sinkevičiaus bendražygė savivaldybių asociacijoje Andriulaitytė, kuri turi ir tinkamą išsilavinimą ir darbo aplinkosaugoje patirtį, tarp šitų piliečių atrodo kaip gulbė tarp bjauriųjų ančiukų“, – „Substack“ platformoje dėstė A. Tapinas.
Itin palankiai jis atsiliepė apie naująjį kultūros ministrą Luką Alsį, skyręs jam 8 balus iš 10.
„Jis turi daug patirties kultūros sferoje, su kultūra susijusį bakalaurą ir magistrą, šiuo metu studijuoja VDU menotyros doktorantūroje. Alsio kandidatūra buvo teigiamai sutikta kultūros bendruomenėje ir jam skiriu aukščiausią išankstinį balą iš naujųjų ministrų“, – aiškino visuomenininkas.
Pasisakė ir apie darbą tęsiančius ministrus
Valstiečių deleguotam ekonomikos ir inovacijų ministrui A. Tapinas rašo trejetą. Jo teigimu, nepanašu, kad ministras turi kompetencijų ar noro bei galimybių pakeisti ne itin Lietuvai palankią ekonominę, konkurencingumo bei investicinę situaciją.
„Bent jau į didžiulius skandalus neįsivėlė ir Mindaugo tilto iš aferistų nenusipirko, ir už tai ačiū“, – mestelėjo A. Tapinas.
4 iš 10 balų jis skyrė švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.
„Po skandalo su balų pridėjimu viskas čia teka įprasta vaga, didelių švietimiečių protestų nevyksta, ministrė veikia budinčiame režime, not great not terrible, ko daugiau norėti“, – nedaugžodžiavo visuomenininkas.
Tuo metu susisiekimo ministrui jis taip pat skyrė vos 2 balus iš 10.
„Taminsko skrydį į ministrus priskyriau glaudžiai jo bičiulystei su Jonavos „socdemais“ ir įtakingo tėčio, Aukščiausiojo Teismo teisėjo, turėjimui. Niekas labai nepasikeitė, vienintelis rimtesnis Taminsko „darbas“ – kad išvaikė gerai dirbančius ministerijai pavaldžių įmonių vadovus bei valdybos narius, pvz. buvusį oro uostų direktorių Simoną Bartkų, ir dabar ten pagal geriausias komuniagų tradicijas susistatys savus“, – aiškino A. Tapinas.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovą Robertą Kauną visuomenininkas įvertino aukštu balu – 8 iš 10. Jis neslėpė, kad „socdemo“ atžvilgiu buvo kritiškas, tačiau politikas pademonstravo, „kad turi ir stuburą, ir gebėjimus, ir pakankamai diplomatijos išvinguriuoti sudėtingais Kapčiamiesčio poligono takeliais“.
Teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei – vos 3 balai iš 10.
„(...) Tamašunienė ministeriją pavertė tomaševskininkų ideologijos ginklu ir paskyrė galybę jėgų kovoti prieš LGBT bendruomenę ir jiems palankius teismų sprendimus, kas vėlgi yra tam tikra šizofrenija, kai LSDP lyg ir už žmogaus teises, bet tuo pačiu turi ultrakonservatyvią ministrę“, – samprotavo A. Tapinas.
Tuo metu premjerės rolę išbandžiusiai ir į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) grįžtančiai Ingai Ruginienei A. Tapinas skyrė 6 balus iš 10.
„Ruginienė buvo absoliučiai savo vietoje Palucko vyriausybėje ir toje sferoje, kurią išmanė. Tapus premjere paaiškėjo, kad tik ją ir išmanė. Zailskienė buvo tipiško partinio kareivio iš provincijos pavyzdys, kuriai ministrės batai buvo trimis išmieromis per dideli. Dabar į savo vietą grįžta Ruginienė, lyg ir turinti daugiau patirties, bet visa apdaužyta ir su sudaužyta reputacija, kurią atstatyti bus tikrai sudėtinga“, – rašė visuomenininkas.
Tuo metu užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui – taip pat palankus vertinimas. A. Tapinas ministrui parašė 8,5 balus iš 10.
„Kartelė aukštai užkelta, nors ją numesti norėjo patys „socdemai“, pajutę, kad „prezidentinis Budrys“ gali reikšti ne tik „prezidento žmogus“, bet ir „būsimasis prezidentas“. O savomis rankomis auginti reitingui žmogui, kuris neturi nieko bendro su LSDP ideologija, yra kvaila. Bet, kaip įprasta „socdemams“, kiaušų išmesti Budrį iš barščių, tiksliau iš pastato Tumo-Vaižganto gatvėje, pritrūko“, – pastebėjo jis.
Kaip įvertino M. Sinkevičių?
Galiausiai A. Tapinas įvertino ir patį paskirtąjį premjerą M. Sinkevičių. G. Paluckui bei I. Ruginienei jis buvo skyręs ketvertus, tačiau vėliau vertinimai krito.
„Jeigu Paluckas pradėjo su 4/10 ir, aišku, baigė su nuliu, tai nuo tos pačios vietos pradėjusi Ruginienė finišavo su 1/10, nes nu neturėjo teisinių problemų ir atsistatydino ne dėl jų, o dėl to, kad taip liepė viršininkas“, – teigė A. Tapinas.
Tuo metu M. Sinkevičiui jis rašo penketą.
„Nebus jam lengva, bet bus tikrai geriau, nes mano galva kaip politikas (nuimant visus čekiukių reikalus) jis gerokai stipresnis ir universalesnis nei Paluckas, o su Ruginiene net ir lyginti nereikėtų. Bet ateina į labai sudėtingą situaciją su tikrai vietomis prasta komanda, todėl 5/10“, – pastebėjo visuomenininkas.
Apibendrindamas A. Tapinas pastebi, kad M. Sinkevičiaus Vyriausybė turėjo potencialo vertinimais aplenkti G. Palucko kabinetą – „jeigu ne sunkiai protu suvokiami Katelyno ir Valio paskyrimai“.
Andrius TapinasVyriausybėMindaugas Sinkevičius
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