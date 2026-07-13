E. Kūris: Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų

Dėl to, pasak jo, gali kilti klausimų ministrų kabineto įgaliojimų teisėtumo.
Naujienų portalui „15min“ buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas E. Kūris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
„Ši procedūra yra labai aiškiai apibrėžta Konstitucijoje. Štai Konstitucijos 92 straipsnyje yra tokia nuostata, kad ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą“, – portalui „15min“ sakė E. Kūris.
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„Šitos Vyriausybės startas yra iš tikrųjų falšstartas“, – pažymėjo Vilniaus universiteto profesorius.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
Valdantieji nesutinka
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė nesutinka su E. Kūrio pareiškimu, kad Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės programa buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytų procedūrų. Pasak jos, visi reikalingi veiksmai atlikti pagal nustatytą tvarką.
„Vadovaujantis Vyriausybės įstatymu ir Seimo statutu, paskirtasis ministras pirmininkas per 15 dienų nuo paskyrimo turi pristatyti Vyriausybės programą ir ministrų kabinetą. Viskas buvo atlikta nustatyta tvarka: per trumpesnį nei 15 dienų terminą, konkrečiai – iki liepos 7 dienos, paskirtasis ministras pirmininkas pateikė ministrų kabineto sudėtį prezidentui tvirtinti. Gavus prezidento dekretą ir patvirtinus ministrų kandidatūras, liepos 7 dieną Vyriausybės programa buvo pristatyta Seimui. Būtent ši data yra teisiškai reikšminga, nes nuo jos Seimas pradėjo oficialų programos svarstymą ir vertinimą“, – Eltai perduotame komentare teigė O. Leiputė.
„Ministras pirmininkas, kaip už Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimą politiškai atsakingas asmuo, programą įregistravo, o Seimui ją pristatė tuomet, kai jau buvo gautas prezidento dekretas, patvirtintos ministrų kandidatūros ir suformuota visa Vyriausybės sudėtis“, – akcentavo ji.
Naujienų portalui „15min“ Vilniaus universiteto teisės profesorius E. Kūris pažymėjo, kad paskirtasis premjeras Vyriausybės programos projektą pateikė dar nepatvirtinus ministrų kabineto.
Vyriausybės programos projektas Seime buvo įregistruotas liepos 3 dieną. O prezidentas Gitanas Nausėda dekretą, kuriuo patvirtino XXI Vyriausybės sudėtį, pasirašė liepos 6-ąją.
ELTA primena, kad Vyriausybė keičiasi socialdemokratams performavus valdančiąją koaliciją ir joje atsisakius bendradarbiavimo su „Nemuno aušra“.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos.
Mindaugas SinkevičiusEgidijus KūrisVyriausybė
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