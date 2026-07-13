Ignotas Adomavičius sugrįžta? Eksministras taikosi į atsilaisvinusią Seimo nario kėdę

Šią žinią portalui Lrytas patvirtino pats I. Adomavičius. Tiesa, eksministras pabrėžė, kad galutinis sprendimas dėl jo kandidatūros dar nepriimtas – dėl to dar turi apsispręsti partijos taryba.
„Šiai dienai esu vienas iš kandidatų. Taryba sprendžia, ar aš kandidatuosiu rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje“, – Lrytas lakoniškai situaciją pakomentavo I. Adomavičius.
„Nemuno aušros“ rinkimų štabo vadovas, parlamentaras Tadas Sadauskis portalui Lrytas teigė, kad partija sprendžia, ar kelti I. Adomavičiaus kandidatūrą. Anot jo, be I. Adomavičiaus yra ir dar vienas kandidatas. Renkamasi tarp dviejų.
Kultūros ministras I. Adomavičius traukiasi iš pareigų: „Paskutinės dvi savaitės buvo itin įtemptos“
„Taip, Ignotas yra vienas iš jų (kandidatų)“, – nurodė T. Sadauskis, bet antrojo kandidato pavardės neatskleidė, tik užsiminė, kad tai yra vietos politikas.
Apie I. Adomavičių visuomenė sužinojo pernai metų rudenį, kai „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis jį pateikė į kultūros ministrus. Šiose pareigose jis išdirbo vos kiek daugiau nei savaitę.
Po savo interviu Lrytas, kurio metu I. Adomavičius iš pirmo karto nesugebėjo atsakyti į klausimą, kam priklauso Krymas, jam teko palikti pareigas.
„Čia – provokuojantys klausimai, tai net neikime prie šitų klausimų, nes čia mes net ne apie Kultūros ministeriją šnekame“, – pasiteiravus apie Ukrainą ir Krymą tuomet ragino I. Adomavičius.
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Apie savo dalyvavimą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje jau pranešė 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
VRK teigimu, dalyvauti šiuose rinkimuose planuoja Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, „Nemuno aušra“, Liberalų sąjūdis.
Taip pat kandidatus kelti ketina parlamente atstovų neturinčios politinės jėgos: Laisvės partija, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), Centro dešinės sąjunga bei Lietuvos regionų partija.
Tuo metu valdantieji socialdemokratai planavę šiuose rinkimuose kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, penktadienį pranešė ją atšaukiantys. Kartu partija paskelbė kandidatu kelsianti kadenciją baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislovą Kondratovičių.
Vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8 dieną. Jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Ignotas AdomavičiusRinkimaiNemuno aušra
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