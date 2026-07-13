Iš Venesuelos sugrįžta Lietuvos gelbėtojų komanda

LERT komanda namo grįžta po 14 dienų gelbėjimo misijos. Ją sudaro 20 Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir du Greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikai.
Į Venesuelą birželio 28 dieną taip pat išvykusios medikų komandos grįžimas į Lietuvą numatytas vėliau šią savaitę.
Kaip nurodoma Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešime, misijos metu komandas aplankė Venesuelos Bolivaro Respublikos prezidentė Delcy Eloina Rodriguez Gomez ir apdovanojo gelbėtojus Didvyrių ordinais.
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Išvyko 40 gelbėtojų
ELTA primena, kad birželio pabaigoje Lietuva į žemės drebėjimo nuniokotą šalį nusprendė siųsti LERT ir Ekstremalių situacijų medicinos (EMT) komandas. Iš viso į Venesuelą išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga.
Vyriausybės kanceliarija tąsyk nurodė, kad į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuota įranga ir kiti būtini ištekliai. Tarp svarbiausios įrangos – akustiniai ir seisminiai detektoriai, termovizoriai, georadarai ir paieškos kameros, leidžiančios aptikti žmones po griuvėsiais, taip pat hidraulinė ir pneumatinė gelbėjimo įranga, skirta juos išlaisvinti.
Venesueloje taip pat darbavosi Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Ottalia ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų, jos yra apmokytos asmenų paieškos ir gali aptikti dingusius žmones, taip pat ir po įvairių nelaimių atsidūrusius po griuvėsiais.
Venesuelą prieš daugiau nei dvi savaites supurčius dviem pragaištingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 4 490, sekmadienį pranešė šalies Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
Jis nurodė, kad buvo įrengtos 108 prieglaudos, skirtos apgyvendinti daugiau kaip 19 tūkst. žmonių, kurie per žemės drebėjimus neteko namų.
Birželio 24 dieną Venesuelą sukrėtė du galingi 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai. Po jų įvyko daugiau kaip 1 tūkst. kur kas silpnesnių pakartotinių smūgių. Daugiau nei 850 pastatų virto griuvėsiais arba buvo smarkiai apgadinti, ypač pakrantės mieste La Gvairoje netoli Karakaso.
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