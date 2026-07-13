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K. Budrys: toliau sieksime, kad ES į naują sankcijų Rusijai paketą įtrauktų „Rosatom“ ir „Lukoil“

2026 m. liepos 13 d. 13:04
Lietuva toliau sieks, kad Europos Sąjunga (ES), tvirtindama 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į ribojamų subjektų sąrašą įtrauktų didžiąsias Rusijos energetikos bendroves, sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
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Prieš pirmadienį Briuselyje vyksiantį ES Užsienio reikalų tarybos posėdį jis teigė besitikintis, kad valstybėms narėms pavyks užbaigti derybas dėl naujo sankcijų paketo.
„Turime dar neužbaigtų reikalų. Tokių, kaip 21-asis sankcijų paketas, dėl kurio dar nepasiekėme susitarimo. (...) Lietuva siūlė tarp sankcijų įtraukti pagrindines Rusijos energetikos bendroves, tokias kaip „Rosatom“, „Lukoil“ bei kitas, taip pagaliau sustabdant Rusijos karo mašinos finansavimą“, – žurnalistams sakė K. Budrys.
Pasak jo, nors ES jau yra pritaikiusi sankcijas su hibridinėmis ir kibernetinėmis atakomis siejamoms Rusijos įmonėms, didžiausi nesutarimai išlieka dėl energetikos sektoriaus.
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Anot ministro, ypatingą dėmesį būtina skirti Rusijos suskystintų naftos dujų (SND) eksportui. Jis pažymėjo, kad nors nuo šių metų pradžios ES nebeimportuoja rusiškų SND, dalis Europos įmonių vis dar teikia paslaugas, leidžiančias Rusijai eksportuoti šią produkciją į trečiąsias šalis.
„Tai taip pat turime stabdyti, nes tai reikšmingai prisideda prie Rusijos veiksmų finansavimo“, – pabrėžė K. Budrys.
Jis taip pat įspėjo, kad derybose dėl naujų sankcijų vis labiau ryškėja valstybių narių ekonominiai interesai.
„Matome, kad su kiekvienu nauju paketu – kuo daugiau ekonominio intereso turi šalis narė, tuo labiau ji siekia vesti diskusijas. Tai labai pavojinga tendencija“, – teigė K. Budrys.
ELTA primena, kad balandį ES galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą, suteikdama Kyjivui paramą po ilgai trukusio ginčo su Budapeštu ir Bratislava.
Naujas ekonominių sankcijų Kremliui paketas – 21-asis nuo karo pradžios – yra nukreiptas į Rusijos energetikos, bankininkystės ir prekybos sektorius.
Kęstutis Budryskaras UkrainojeEuropos Sąjunga (ES)
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