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K. Vaitiekūnas naujoje Vyriausybėje pakeis T. Valį ir dirbs užsienio reikalų viceministru

2026 m. liepos 13 d. 21:24
Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybėje laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru, pakeisdamas dabartines jo pareigas perimsiantį Taurimą Valį.
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Sprendimas, kad T. Valys, tapsiantis finansų ministru, ir K. Vaitiekūnas apsikeis pareigomis, priimtas pirmadienį vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdyje. Tai Eltai patvirtino Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
Tiesa, parlamentarė negalėjo pasakyti, ar K. Vaitiekūnas perims tas pačias kuruojamas sritis, už kurias buvo atsakingas T. Valys, įskaitant ekonominę diplomatiją, eksporto ir investicijų skatinimą, ekonominį saugumą, užsienio prekybos politiką, gynybos pramonės iniciatyvas ir diasporos politiką.
„Taip, bet kuravimo srities dabar tikrai nepatikslinsiu“, – paklausta, ar K. Vaitiekūnas taps užsienio reikalų viceministru, sakė O. Leiputė.

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Pats K. Vaitiekūnas Eltai teigė komentuoti nenorintis.
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pasirašė dekretą, kuriuo M. Sinkevičių paskyrė premjeru, jo kandidatūrai pritarė Seimas.
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Kristupas VaitiekūnasTaurimas ValysFinansų ministerija (FM)
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