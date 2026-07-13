Krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnyba pradeda pirmieji privalomosios pradinės karo tarnybos kariai

KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės instruktoriai Karaliaus Mindaugo husarų batalione pagal KASP karinio rengimo programą pradės rengti PPKT karius, kurie dėl įvairių gyvenimo aplinkybių negali atlikti įprastos devynių mėnesių trukmės privalomosios karo tarnybos.
Privalomąją pradinę karo tarnybą KASP rinktinėse gali atlikti aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai, taip pat buvę studentai, anksčiau įtraukti į karo prievolininkų sąrašus. Šis tarnybos būdas gali būti taikomas ir asmenims, kuriems įprastos tarnybos atlikimas bei staigus civilinių įsipareigojimų nutraukimas dėl tarnybos pobūdžio sukeltų didelę žalą.
Karo prievolininkų prašymus individualiai nagrinėja atrankos komisija. Ji, įvertinusi asmens gyvenimo aplinkybes ir pateiktus argumentus, sprendžia, ar Lietuvos Respublikos pilietis privalomąją pradinę karo tarnybą gali atlikti Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Šią tarnybos formą KASP ir Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba taip pat gali pasiūlyti karo prievolininkams, kurie dėl svarbių priežasčių kreipiasi dėl įprastos devynių mėnesių privalomosios karo tarnybos atidėjimo.
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Tarnyba, kurią galima derinti su civiliniu gyvenimu
Krašto apsaugos savanorių pajėgos išlieka vienu lanksčiausių tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdų, suteikiančių galimybę derinti karinę tarnybą su studijomis, darbu ir kitais civilinio gyvenimo įsipareigojimais.
PPKT kariams, tarnaujantiems KASP, karinis rengimas vyks nuo 30 iki 50 dienų per metus. Pratybos dažniausiai bus organizuojamos savaitgaliais, vadovaujantis KASP karinio rengimo modeliu. Ištarnavus trejus metus, kariams bus įskaityta atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba.
Bazinio kario kurso ir tolesnės tarnybos metu kariai mokysis kiekvienam kariui būtinų karinių disciplinų bei įgis praktinių įgūdžių. Jie įgis bei gilins žinias rikiuotės, taktikos, ginkluotės ir šaudybos, karo inžinerijos, topografijos bei kitose karinio rengimo srityse.
Daugiau parengtų piliečių Lietuvos gynybai
Krašto apsaugos savanorių pajėgos jau ketvirtą dešimtmetį reikšmingai prisideda prie visuotinės šalies gynybos, rengdamos karius savanorius ir aktyviojo rezervo karius.
Šiandien Savanorių pajėgos yra pasirengusios suteikti tarnybos galimybes ir PPKT kariams. Naujas tarnybos modelis padės sudaryti sąlygas daugiau Lietuvos Respublikos piliečių įgyti karinį parengtumą ir prisidėti prie valstybės gynybos.
Asmenys, susidomėję šiuo privalomosios pradinės karo tarnybos būdu ir atitinkantys tarnybai keliamus pradinius kriterijus, dėl išsamesnės informacijos kviečiami kreiptis į savo regioninį Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinį.
Lietuvos kariuomenėKrašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP)privalomoji karo tarnyba
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