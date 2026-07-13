L. Alsys apie užklausą dėl R. Miliūtės darbo santykių: tai buvo komandinis sprendimas

Apie šią situaciją jo teirautasi susitikime su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija Seime.
„Tai nebuvo nei mano asmeninė iniciatyva, nei kažkieno toks imperatyvas, kad reikia to užklausti. Toje situacijoje kultūros ministrė dalyvavo ir mitinguose prie Seimo, paskui pašto dėžutėje buvo susilaukusi nemažai klausimų būtent apie tą minimą asmenį. Mes su kolegomis įvairiai svarstėme, kaip išsiaiškinti, kokia yra situacija. Ji gavosi tokia, kad kažkas skambučiais nebandė ieškoti, o buvo pasirinktas toks kelias – iš ministerijos išleisti oficialią užklausą. Gavome atsakymą ir viskas tuo pasibaigė“, – kalbėjo L. Alsys.
„Tai buvo komandinis sprendimas“, – dėstė paskirtasis ministras.
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Balandžio pabaigoje M. Garbačiauskaitė-Budrienė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė sulaukusi Kultūros ministerijos užklausos dėl R. Miliūtės. Joje teirautasi apie žurnalistės ir visuomeninio transliuotojo darbo santykius.
„Atsakau ministerijai – laida „Langas į valdžią“ yra laimėjusi Programų konkurse ir R. Miliūtė laidą veda programos kūrimo sutarties pagrindu“, – tąsyk „Facebook“ rašė LRT vadovė.
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Kaip rašte teigė Kultūros ministerija, į LRT nuspręsta kreiptis kultūros ministrei Vaidai Aleknavičienei sulaukiant klausimų, susijusių su R. Miliūtės elgesiu.
Vis tik L. Alsys susitikime su TS-LKD pabrėžė, kad ministerija neturėtų ir nenorėtų kontroliuoti kultūros sektoriaus.
„Vienintelė kontrolė yra kovoje su dezinformacija, kitur kultūra... Aš nematau galimybės kaip turėtume gebėti ir norėti kontroliuoti kultūrą kaip patį sektorių“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad balandžio 8-osios vakarą prie Seimo vyko protestas prieš naująsias LRT įstatymo pataisas. Į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“ susirinkę gyventojai reikalavo politikų atsisakyti siūlymų, pasak jų, keliančių grėsmę žiniasklaidos laisvei. Renginio metu žurnalistė R. Miliūtė, rodydama Seimo pusėn, pademonstravo vidurinį pirštą.
Vilniaus policija, gavusi skundų dėl protesto metu rodytų žurnalistės gestų, pradėjo administracinę teiseną.
Naujosios LRT įstatymo pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos nacionalinio transliuotojo generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
kultūros ministrasKultūros ministerijaLukas Alsys
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