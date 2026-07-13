Lietuva pratęsė pagalbos misiją Latvijai: į kaimyninę šalį išvyks nauja pasieniečių grupė

Pirmadienį VSAT pranešė, kad trečiadienį į kaimyninę šalį išvyks nauja devynių Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo liepos 1 dienos ten budėjusius VSAT pareigūnus.
Naują pamainą sudarys VSAT Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių pareigūnai. Kartu su jais į Latviją vyks ir du kinologai su tarnybiniais šunimis.
Planuojama, kad šie pasieniečiai, kaip ir dabar latviams padedantys VSAT pareigūnai, Latvijoje dirbs dvi savaites.
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Koordinuojami Latvijos kolegų, Lietuvos pasieniečiai problematiškiausiuose šios šalies sienos su Baltarusija ruožuose tęs sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus.
Lietuvos pasieniečiai tokią pagalbą kolegoms Latvijoje yra teikę ir 2023–2025 m.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. VSAT duomenimis, į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyti dar Baltarusijos pusėje 7 855 migrantai. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo bandymų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 901 atėjūnui.
Be to, šiemet, lyginant su praėjusių metų situacija, anot VSAT, daugiau kaip 4 kartus išaugo ir vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautai.