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Lietuvos vyskupijose pernai gauti du pranešimai apie galimą nepilnamečių seksualinį išnaudojimą

2026 m. liepos 13 d. 21:33
Pernai Lietuvos vyskupų konferencijai susitarus dėl vieningos duomenų rinkimo tvarkos, pagal kurią visos šalies vyskupijos kasmet teikia informaciją apie galimus dvasininkų įvykdyto seksualinio nepilnamečių išnaudojimo atvejus, jų tyrimus, prevenciją ir pagalbą nukentėjusiesiems, paskelbta 2025 metų ataskaita.
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Joje nurodoma, kad praėjusiais metais Lietuvos vyskupijose gautos dvi žinios apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai.
Taip pat pranešama, kad vienas anksčiau pradėtas tyrimas baigtas apkaltinamuoju sprendimu pagal kanonų teisę, dėl kurio dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės. Vis dėlto pagal Lietuvos baudžiamąją teisę šis atvejis nebuvo kvalifikuotas kaip nusikaltimas.
Teigiama, kad 2025 m. pabaigoje Lietuvos vyskupijose buvo tiriami penki galimi seksualinio nepilnamečių išnaudojimo atvejai. Du tyrimai pradėti pernai, dar trys – ankstesniais metais. Šis skaičius apima tiek kanoninius tyrimus, tiek atvejus, kai laukiama civilinių institucijų atliekamų tyrimų rezultatų.
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Anot ataskaitos, informacija apie galimus pažeidimus vyskupijas pasiekia iš galimai nukentėjusių asmenų, kitų asmenų ar institucijų. Taip pat vertinama informacija apie galimą disponavimą pornografinio turinio medžiaga, kurioje vaizduojami vaikai arba kaip vaikai pateikiami asmenys.
Lietuvos vyskupijų duomenimis, pernai taip pat surengta 17 mokymų apie saugios aplinkos nepilnamečiams kūrimą, kuriuose dalyvavo 287 dvasininkai, vienuoliai, parapijų, katalikiškų organizacijų, ugdymo įstaigų darbuotojai ir savanoriai.
Ataskaitoje pažymima, kad 2025 m. Kauno arkivyskupijoje buvo įsteigtas Saugios aplinkos komitetas, o Vilniaus arkivyskupijoje buvo tęsiami mokymai apie saugios aplinkos užtikrinimą nepilnamečiams, jie papildyti praktiniais seminarais. Vyskupų konferencija teigia ir toliau stiprinanti galimų pažeidimų prevencijos, tyrimų ir pagalbos nukentėjusiesiems sistemas.
Vilniaus arkivyskupijaseksualiniai nusikaltimaidvasininkai

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