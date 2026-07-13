Šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės

Jų metu, kaip nurodoma, dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai.
„Prašome pasidalinti šia informacija su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigąsti – pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą“, – sakoma socialiniame tinkle „Facebook“ išplatintame Lietuvos karinių oro pajėgų pranešime.
NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
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Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
Po praėjusią savaitę vykusio NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie priimtą sprendimą Aljanso oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos.
NATO oro policijos misijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)pratybos
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