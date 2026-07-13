Bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistų tarptautinis tyrimas atskleidė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija praėjusių metų vasarą pavedė Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai „Monastyrsky, Zyuba, Stepanov & Partners“ rengti ieškinį, pirmadienį pranešė LRT Tyrimų skyrius.
Skelbiama, kad ieškiniams rengti pasitelkti vadinamieji Baltijos šalių ekspertai Nikolajus Meževičius ir Vladimiras Simindejus, daugelį metų bendradarbiaujantys su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Nurodoma, kad nuo 2022 metų Lietuva sulaukė iš Rusijos penkių notų. Jas gavo ir Latvija bei Estija.
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Anot tyrimo, Baltijos šalys yra kaltinamos, esą pažeidžia Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo.
Lietuvos institucijos tokius Rusijos kaltinimus vadina išgalvotais.
„Lietuva kartu su Latvija ir Estija atkreipė ES dėmesį į joms reiškiamus išgalvotus Rusijos kaltinimus pagal CERD 2026 m. kovo mėn. ES Užsienio reikalų tarybos susitikimo metu, o ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas patvirtino solidarumą su Baltijos šalimis“, – atsakyme tyrimo žurnalistams nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Savo ruožtu Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, kad tokie Rusijos veiksmai tėra dar viena prieš Baltijos valstybes nukreipta informacinė kampanija.
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„Labai tikėtina, kad Rusija ieškinį prieš Baltijos valstybes planuoja pateikti ne siekdama konkretaus teismo sprendimo, o norėdama šį veiksmą išnaudoti įgyvendindama prieš Baltijos valstybes nukreiptas informacines kampanijas“, – pažymėjo VSD.
ELTA primena, kad prieš kurį laiką Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie ketinimą kreiptis į TTT dėl neva „sistemingo etninių rusų teisių pažeidimo“ Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.
Ministerija tąkart teigė, kad Baltijos šalių valdžia neva draudžia vartoti rusų kalbą, „perrašo istoriją“ ir vykdo „baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką“.
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