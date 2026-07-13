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VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2026 m. liepos 13 d. 08:11
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta.
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Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį į savo šalį neįleido 31 neteisėto migranto, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė fiksavusi devynis tokius asmenis.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 901.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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