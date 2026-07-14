A. Ketlerius dirbs L. Savicko patarėju komunikacijai

Tai Eltai patvirtino pats A. Ketlerius.
„Luko Savicko kryptis ir strateginė vizija šalies energetikai duos daug pozityvaus postūmio į priekį ir, tikiu, atvers naują sektoriaus etapą. Todėl nusprendžiau savo ilgametę energetikos patirtį pritaikyti jo komandoje“, – Eltai teigė A. Ketlerius.
Anksčiau jis dirbo baldų ir aprangos gamybos, nekilnojamojo turto ir investicijų valdymu užsiimančios „SBA Grupės“ komunikacijos ir rinkodaros vadovu. Iš šių pareigų A. Ketlerius pasitraukė balandžio mėnesį.
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Nuo 2024-ųjų spalio jis vadovavo „Vilniaus vystymo kompanijos“, anksčiau jis užėmė „Ignitis grupės“ Korporatyvinės komunikacijos vadovo postą, šioje pozicijoje A. Ketlerius dirbo 6 metus.
A. Ketlerius iki tol dirbo žiniasklaidoje – naujienų agentūrose, portale „Alfa.lt“.
ELTA primena, kad Seimas antradienį patvirtino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programą. Patvirtinus ją, prisiekė naujasis premjeras bei kiti XXI ministrų kabineto nariai.
Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.