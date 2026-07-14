A. Širinskienė tapo Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūne

Jos pavaduotojais tapo parlamentarai Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė ir Zigmantas Balčytis.
Apie tokius pasikeitimus frakcijos vadovybėje pranešta antradienio Seimo plenariniame posėdyje.
Pokyčiai susiję su tuo, kad buvęs frakcijos seniūnas L. Savickas tapo energetikos ministru Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybėje.
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Naujas pareigas turi ir buvęs frakcijos seniūno pavaduotojas Domas Griškevičius. Antradienį jis buvo išrinktas Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotoju.
Prie valdančiosios koalicijos prisijungusioje Seimo Demokratų frakcijoje „Vardan Lietuvos“ yra 13 narių.
Agnė ŠirinskienėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“seniūnė
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