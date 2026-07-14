A. Skaisgirytė atmeta spekuliacijas dėl K. Budrio likimo: jis geriausiai tinkamas pareigoms

„Europos Sąjungos pirmininkavimas jau yra nuo sausio 1 dienos – tai yra rytoj. Ir (manome – ELTA) kad geriausiai tam vaidmeniui, koordinatoriaus vaidmeniui, tiktų K. Budrys dėl savo įsijungimo į pasirengimą pirmininkauti, dėl savo išmanymo ir dėl kompetencijos“, – „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
ELTA primena, kad prezidento Gitano Nausėdos naujai patvirtintame ministrų kabinete darbus tęs ir užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Visgi dėl jo likimo ministro pareigose viešoje erdvėje jau kurį laiką sklandė abejonės. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, paskirtasis premjeras M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
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Viešoje erdvėje spekuliuota ir dėl to, kad galbūt užsienio reikalų ministras K. Budrys bus pakeistas iki Lietuvai pradedant pirmininkavimą ES Tarybai.
G. Nausėda jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą. Tačiau taip pat tikino, jog K. Budrio ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais.
Asta SkaisgirytėGitanas NausėdaPrezidentūra
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