A. Sysas: dėl prezidento siūlomų migracijos pataisų Seime laukia didelės diskusijos

„Prezidento siūlymui yra labai daug Teisės departamento pastabų ir nuogąstavimų, kad jis ne sugriežtins, bet kaip tik atvers platesnį kelią naujų užsieniečių atvykimui. Manau, kad dėl šito įstatymo bus gana didelė diskusija“, – antradienį Seime žurnalistams sakė A. Sysas.
Anot parlamentaro, reguliuojant migracijos politiką būtina įvertinti galimas pasekmes, nes siekiami tikslai ne visuomet duoda laukiamą rezultatą.
„Kartais mes norime priimti sprendimus apriboti, bet gaunasi kitokie dalykai. Dėl to ir nuogąstauja Teisės departamentas“, – teigė jis.
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A. Syso teigimu, kadangi pataisas pateikė Prezidentūra, prieš jas svarstant reikėtų gauti ir Vyriausybės išvadą bei įvertinti galimą poveikį šalies ekonomikai ir darbo rinkai.
„Turime žinoti, kokią įtaką tai darys mūsų ekonominiam augimui ir galimybėms. Lietuvos mokslininkai jau prieš kelerius metus buvo aiškiai pasakę, kad jeigu norime išlaikyti šalies' ekonominį augimą, darbo rinka turi pasipildyti maždaug 20 tūkst. darbuotojų kasmet. Jei to nėra, vadinasi, kai kurie projektai nėra vykdomi“, – sakė BFK pirmininkas.
Pasak jo, priimant sprendimus būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp migracijos kontrolės ir verslo bei darbo rinkos poreikių.
„Turime subalansuoti tiek imigrantų atvykimą į Lietuvą, tiek užtikrinimą, kad darbo vietos, kurioms reikalinga daugiau rankų, būtų užpildytos. Turi būti sveikas balansas – negalime priimti kažkokio sprendimo, nematant pasekmių“, – pabrėžė A. Sysas.
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Seimui bus teikiamas prezidento sūlomas naujas terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelis
Antradienį Seimui ketinama teikti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį
Kaip anksčiau skelbė Prezidentūra, siūlomas terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir pan. ne ilgesniam nei 2 metų terminui.
Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatoma spartesnė tokių užsieniečių atvykimo, prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų – tikrinimas truktų 28 dienas.
Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams.
Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi.
Pasak Prezidentūros, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitų teisės aktų pakeitimais šalies vadovas siekia geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo.
Teigiama, jog naujasis terminuoto darbo leidimų modelis papildytų šiuo metu taikomą ilgalaikės imigracijos tvarką, tačiau metinė imigracijos kvota bendrai pagal abu modelius nebūtų didinama.
Šia iniciatyva papildomai siekiama, kad trečią kartą per 10 metų prašantys leidimo gyventi Lietuvoje atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Tai būtų taikoma abiem laikinos imigracijos modeliams.
Taip pat šalies vadovas siūlo stiprinti užsieniečių atitikties nacionaliniam saugumui patikrą, ilginant minimalius patikros terminus.
ELTA primena, jog prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog valstybės vadovo siūlymus palaiko ir Valstybės saugumo departamentas (VSD), į kurio anksčiau išsakytas pastabas Prezidentūra atsižvelgė.
Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas savo ruožtu anksčiau sakė, jog įstatymą reikėtų peržiūrėti iš esmės ir teigė manantis, jog ši prezidento iniciatyva galėtų tapti proga plačiau peržiūrėti visą teisinį reguliavimą ir susitarti dėl ilgalaikio migracijos modelio.
Vygantas Tuzas (ELTA)
Algirdas SysasSeimo biudžeto ir finansų komitetasGitanas Nausėda
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